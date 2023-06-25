Киев не исключает участия Лукашенко в переговорах с Москвой

После того, как фактический руководитель Беларуси в субботу 24 июня остановил марш Пригожина на Москву, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов не исключил участия Лукашенко в будущих переговорах с российским руководством.
Подводя итоги марша наемников ЧВК «Вагнер» на российскую столицу, который начался после захвата людьми Пригожина штаба Южного военного округа Минобороны РФ в Ростове-на-Дону, Алексей Данилов допустил участие Александра Лукашенко в переговорах Киева и Москвы.
«Настоящая группа российских будущих переговорщиков с Украиной уже есть, но пока остается в тени, впрочем, не исключено участие в этом процессе Лукашенко», - написал секретарь СНБО Украины днем 25 июня на своей странице в Facebook.
По словам Данилова бунт Пригожина станет первым этапом демонтажа путинской системы.
Накануне Кремль подтвердил, что вооруженный мятеж ЧВК «Вагнер», в ходе которого наемники Пригожина уничтожили шесть вертолетов и один самолет, двигаясь в сторону Москвы через Ростовскую, Воронежскую и Липецкую области, был прекращен после личного вмешательства Александра Лукашенко. Пресс-секретарь Путина Песков заявил журналистам, что Пригожин переедет в Беларусь, а уголовное дело в отношении него будет закрыто.
О чем конкретно договорились Луашенко и Пригожин остается тайной. Ряд экспертов поспешили заявить, что частная армия Пригожина может быть использована для новой попытки атаки на Киев с территории Беларуси. Однако бывший советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович не верит в эти попытки аналитиков «оправдать свое незнание и фрустрацию».
Стоит напомнить, что Лукашенко, несмотря на использование территории Беларуси российскими военными для ведения боевых действий против Украины, с первых дней войны был активным переговорщиком. Именно на территории Беларуси прошли первые переговоры Киева и Москвы после начала полномасштабного военного вторжения ВС РФ в Украину. В октябре 2022 года президент Владимир Зеленский подписал указ о невозможности переговоров с Москвой до освобождения оккупированных территорий.