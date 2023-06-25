Киев не исключает участия Лукашенко в переговорах с Москвой

Подводя итоги марша наемников ЧВК «Вагнер» на российскую столицу, который начался после захвата людьми Пригожина штаба Южного военного округа Минобороны РФ в Ростове-на-Дону, Алексей Данилов допустил участие Александра Лукашенко в переговорах Киева и Москвы.

«Настоящая группа российских будущих переговорщиков с Украиной уже есть, но пока остается в тени, впрочем, не исключено участие в этом процессе Лукашенко», - написал секретарь СНБО Украины днем 25 июня на своей странице в Facebook.

По словам Данилова бунт Пригожина станет первым этапом демонтажа путинской системы.

Накануне Кремль подтвердил, что вооруженный мятеж ЧВК «Вагнер», в ходе которого наемники Пригожина уничтожили шесть вертолетов и один самолет, двигаясь в сторону Москвы через Ростовскую, Воронежскую и Липецкую области, был прекращен после личного вмешательства Александра Лукашенко. Пресс-секретарь Путина Песков заявил журналистам, что Пригожин переедет в Беларусь, а уголовное дело в отношении него будет закрыто.