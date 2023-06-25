Осторожно ⟩ Эстонию снова захлестнула волна мошенничеств

Жертв мошенников обычно объединяют два обстоятельства: они не ожидали, что могут столкнуться с мошенничеством, и не проявили внимательности к деталям. Преступники злоупотребляют нашим доверием к поставщикам услуг, притворяясь госучреждением, банком или курьерской службой для того, чтобы заманить людей на фишинговые страницы и получить доступ к их данным или банковскому счету.

Попасть на такую страницу можно не только, если вы перейдете по ссылке, присланной по электронной почте или в SMS. Такие страницы можно найти и среди первых ссылок, выданных по запросу в поисковых системах, или ссылку вам может прислать новый знакомый, с которым вы общаетесь в социальных сетях по поводу покупки или продажи какой-либо вещи.

Много обмана на торговых площадках

Жители Эстонии все чаще сообщают о случаях мошенничества именно на виртуальных торговых площадках - жертвы продавали свои вещи на Facebook Marketplace или другой подобной платформе.

Схема выглядит следующим образом: мошенник связывается с продавцом, договаривается о покупке, и просит отправить вещь почтой или курьером. Доставку «покупатель» готов оплатить сам, но для того, чтобы оформить отправление, он просит продавца перейти на страницу «службы доставки» и предоставить информацию об отправителе.