Всего за последние дни вмешательства сотрудников полиции потребовалось в случае примерно 2020 вызовов.
Не хотел идти домой и избил жену: за два дня праздников было зарегистрировано 136 случаев домашнего насилия
Большая часть вызовов была связана с ситуациями, возникшими из-за чрезмерного употребления алкоголя. Среди прочего, за два дня праздников было зарегистрировано 136 случаев домашнего насилия.
«Например, в одном случае полицию вызвали в волость Тапа в Ляэне-Вирумаа, где причиной ссоры между супругами послужило обсуждение ухода с праздника домой. В результате мужчина несколько раз ударил жену. Мужчину задержали, для него праздник закончился в полицейском участке», - рассказал оперативный руководитель Департамента полиции и погранохраны Таго Трей.
По его словам, были люди, которые в нетрезвом виде решили добраться до места назначения на электросамокатах: «Минувшей ночью 43-летний мужчина в пьяном виде ехал на самокате по Ласнамяэ и упал, в результате он получил травму - перелом запястья. Мужчину доставили в больницу для оказания помощи. Помимо этого, накануне нетрезвая 50-летняя женщина в волости Раэ также не справилась с управлением электросамокатом, упала и получила травму».
По словам оперативного руководителя, в целом празднующие были вежливы и в большинстве семей праздники прошли мирно. В ближайшие дни полиция продолжит проверять, в трезвом ли состоянии находятся водители, и то, с какой скоростью они едут.