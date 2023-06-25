Не хотел идти домой и избил жену: за два дня праздников было зарегистрировано 136 случаев домашнего насилия

Большая часть вызовов была связана с ситуациями, возникшими из-за чрезмерного употребления алкоголя. Среди прочего, за два дня праздников было зарегистрировано 136 случаев домашнего насилия.

«Например, в одном случае полицию вызвали в волость Тапа в Ляэне-Вирумаа, где причиной ссоры между супругами послужило обсуждение ухода с праздника домой. В результате мужчина несколько раз ударил жену. Мужчину задержали, для него праздник закончился в полицейском участке», - рассказал оперативный руководитель Департамента полиции и погранохраны Таго Трей.

По его словам, были люди, которые в нетрезвом виде решили добраться до места назначения на электросамокатах: «Минувшей ночью 43-летний мужчина в пьяном виде ехал на самокате по Ласнамяэ и упал, в результате он получил травму - перелом запястья. Мужчину доставили в больницу для оказания помощи. Помимо этого, накануне нетрезвая 50-летняя женщина в волости Раэ также не справилась с управлением электросамокатом, упала и получила травму».