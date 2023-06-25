Евгений Пригожин не выходит на связь

«Он передает всем привет и ответит на вопросы, когда будет на нормальной связи», — сказали журналисту издания в ответ на запрос.

В последний раз Евгений Пригожин появлялся на публике вечером 24 июня. В сети появилось видео, на котором основатель ЧВК Вагнера уезжает из Ростова-на-Дону на автомобиле.

Обычно пресс-служба Пригожина регулярно публикует его публичные заявления. Аудио и видеоосообщения от Пригожина публиковались в его Telegram-канале раз в несколько часов все эти дни. На данный момент последнее аудиосообщение от Пригожина опубликовано вечером 24 июня, когда тот сообщил, что вагнеровцы не пойдут на Москву и уходят «в обратном направлении в полевые лагеря согласно плану».