Независимые журналисты: Путин вернулся в Москву после бунта Пригожина

По данным издания, которое делают независимые российские журналисты, покинувшие страну, два самолета специального летного отряда «Россия», которыми пользуется Владимир Путин, вернулись в Москву в ночь на воскресенье после того, как президенту Беларуси Александру Лукашенко удалось уговорить главу «ЧВК Вагнера» Евгения Пригожина прекратить военный бунт.

Ранее отмечалось, что после начала мятежа лайнеры вылетели из Москвы в направлении Тверской области и отключили транспондеры. В воскресенье во время перелета до Москвы они включили транспондеры примерно в том же районе. Как утверждают журналисты, именно здесь находится авиабаза, рядом с которой построили еще одну из станций секретной железной дороги Путина, «Агентство» смогло обнаружить ее с помощью спутниковых снимков. «Эта информация позволяет предположить, где президент мог пережидать бунт», - считают в «Агентстве».

По данным сервиса flightradar24, самолет Ил-96-300ПУ специального летного отряда (СЛО) «Россия» с бортовым номером RA-96022 25 июня в 01:13 включил систему обнаружения в районе Тверской области и приземлился в Москве в 01:50. Откуда летел самолет, из данных flightradar24 не понятно. В субботу в 14:16 этот же самолет покинул Москву и выключил транспондер над Тверской областью примерно в том же месте.

Другой президентский борт, Ил-96-300ПУ с номером RA-96021, в ночь на воскресенье около 02:00 также включил транспондер над Тверской областью. Долетев до Москвы, он около 15 минут покружил на Чеховым и приземлился в столице в 03:43. «В этом случае данные flightradar24 также не позволяют назвать место вылета, - отмечают журналисты. - Этот борт покинул Москву в субботу в 18:43 и отключил транспондер также над Тверской областью, конечным пунктов на flightradar24 указан Петербург».