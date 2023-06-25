Эстонские лучники завоевали золото на Европейских играх

В четвертьфинале эстонцы победили французских спортсменов со счетом 159:156, установив рекорд Европейских игр.

Полуфинал против Турции перешел в дополнительное время, но последний бросок Робина Яэтма вывел Эстонию в финал.

Финал против Дании также завершился со счетом 156:156, но Робин Яэтма смог вывести свою команду вперед в «перестрелке».

И Лизелль, и Робин Яэтма подтвердили, что завоевать медаль на Европейских играх, а тем более золотую медаль, было очень сложно. «Мы знали, что все матчи будут трудными. Мы хотели сделать все возможное, но я не думала о золоте», - призналась Лизелль Яэтма.

«Я знаю, что мы с Лизелль можем выиграть каждый матч, если будем хорошо стрелять. Так мы и сделали, но все равно, было трудно завоевать медаль», - добавил Робин Яэтма.