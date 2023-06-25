Эстонские лучники завоевали золото на Европейских играх

Эстонская сборная завоевала вторую медаль на Европейских играх в Кракове (Польша). Лучники Лизелль и Робин Яэтма выиграли золото в соревнованиях смешанных команд в стрельбе из блочного лука.
В четвертьфинале эстонцы победили французских спортсменов со счетом 159:156, установив рекорд Европейских игр.
Полуфинал против Турции перешел в дополнительное время, но последний бросок Робина Яэтма вывел Эстонию в финал.
Финал против Дании также завершился со счетом 156:156, но Робин Яэтма смог вывести свою команду вперед в «перестрелке».
И Лизелль, и Робин Яэтма подтвердили, что завоевать медаль на Европейских играх, а тем более золотую медаль, было очень сложно. «Мы знали, что все матчи будут трудными. Мы хотели сделать все возможное, но я не думала о золоте», - призналась Лизелль Яэтма.
«Я знаю, что мы с Лизелль можем выиграть каждый матч, если будем хорошо стрелять. Так мы и сделали, но все равно, было трудно завоевать медаль», - добавил Робин Яэтма.
Это была вторая медаль для эстонской команды на Европейских играх. В легкой атлетике серебряную медаль завоевал бегун на 400 метров с барьерами Расмус Мяги.