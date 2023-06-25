Трагедия в стокгольмском парке развлечений: один человек погиб, 14 пострадали

По данным полиции, семь пострадавших, в том числе дети, доставлены в больницу. Телерадиоорганизация SVT сообщила, что всего в аварии в парке развлечений Gröna Lund пострадали 14 человек.

Сотрудники спасательной службы и очевидцы рассказали, что поезд из вагонеток аттракциона частично сошел с рельсов и застрял. Несколько человек выпали из вагончиков, другие оказались заблокированы, сообщает SVT.

One killed, nine injured in roller coaster crash in Sweden https://t.co/2fR7mOMNY4 pic.twitter.com/RJ05YKa3ly — Reuters (@Reuters) June 25, 2023

Сообщается, что после происшествия парк закрыли, а полиция опрашивает свидетелей несчастного случая. По словам некоторых, причиной могло стать ослабленное крепление колес одной или нескольких вагонеток.

Также отмечается, что сотрудники правоохранительных органов перекрыли на прилегающих к парку улицах движение, чтобы экипажи скорой помощи могли как можно скорее прибыть к месту несчастного случая. Для эвакуации пострадавших в парк также прибыли медицинские вертолеты.