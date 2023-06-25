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Трагедия в стокгольмском парке развлечений: один человек погиб, 14 пострадали

rus.tvnet.lv
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Машина спасателей у входа в парк развлечений Gröna Lund.
Машина спасателей у входа в парк развлечений Gröna Lund. Фото: Claudio Bresciani

В воскресенье, 25 июня, в стокгольмском парке развлечений Gröna Lund произошло трагическое происшествие, в результате которого погиб один человек, сообщает информационное агентство ТТ.

По данным полиции, семь пострадавших, в том числе дети, доставлены в больницу. Телерадиоорганизация SVT сообщила, что всего в аварии в парке развлечений Gröna Lund пострадали 14 человек.

Сотрудники спасательной службы и очевидцы рассказали, что поезд из вагонеток аттракциона частично сошел с рельсов и застрял. Несколько человек выпали из вагончиков, другие оказались заблокированы, сообщает SVT.

Сообщается, что после происшествия парк закрыли, а полиция опрашивает свидетелей несчастного случая. По словам некоторых, причиной могло стать ослабленное крепление колес одной или нескольких вагонеток.

Также отмечается, что сотрудники правоохранительных органов перекрыли на прилегающих к парку улицах движение, чтобы экипажи скорой помощи могли как можно скорее прибыть к месту несчастного случая. Для эвакуации пострадавших в парк также прибыли медицинские вертолеты.

Согласно информации парка развлечений, вагончики аттракциона американские горки развивают скорость до 90 километров в час. Трасса тянется на 80 метров в длину и достигает 30 метров в высоту. Аттракцион был введен в эксплуатацию в 1988 году.

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