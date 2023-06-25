В воскресенье, 25 июня, в 11:40 в стокгольмском парке развлечений Gröna Lund произошло трагическое происшествие, в результате которого погиб один человек, сообщает информационное агентство ТТ.
Трагедия в стокгольмском парке развлечений: погибла 35-летняя женщина, девять человек пострадали
По данным полиции, семь пострадавших, в том числе дети, доставлены в больницу. Телерадиоорганизация SVT сообщила, что всего в аварии в парке развлечений Gröna Lund пострадали 14 человек.
Сотрудники спасательной службы и очевидцы рассказали, что поезд из вагонеток аттракциона частично сошел с рельсов и застрял. Несколько человек выпали из вагончиков, другие оказались заблокированы, сообщает SVT.
One killed, nine injured in roller coaster crash in Sweden https://t.co/2fR7mOMNY4 pic.twitter.com/RJ05YKa3ly— Reuters (@Reuters) June 25, 2023
Сообщается, что после происшествия парк закрыли, а полиция опрашивает свидетелей несчастного случая. По словам некоторых, причиной могло стать ослабленное крепление колес одной или нескольких вагонеток.
Также отмечается, что сотрудники правоохранительных органов перекрыли на прилегающих к парку улицах движение, чтобы экипажи скорой помощи могли как можно скорее прибыть к месту несчастного случая. Для эвакуации пострадавших в парк также прибыли медицинские вертолеты.
Стало известно, что погибла 35-летняя женщина. Девять человек получили травмы, трое из них - более серьезные. Причина аварии неизвестна, аттракцион работает уже 30 лет и ранее не испытывал никаких технических проблем.
Финн Сису Сало, присутствовавший на месте происшествия, сказал Iltalehti, что услышал два или три громких удара, затем увидел, как вагон сошел с рельсов и один человек упал на землю, другой - на опорную балку аттракциона. «Люди были в шоке, дети, конечно, больше всего», - добавил очевидец. По словам Сало, люди спокойно и плавно вышли из парка развлечений под руководством полиции. После того, как он ушел, он увидел вертолеты и спасателей, прибывших на место происшествия.
Когда произошел несчастный случай, Ласси Лааксо стоял в очереди. «Мы стояли в очереди на американские горки с группой друзей, как вдруг раздался грохот. Звук был такой, как будто выстрелили из пистолета. Затем мы услышали крики, и люди начали покидать очередь, - рассказал он. Он увидел человека, который упал на землю, и человека с окровавленной головой, сидящего на рельсах. - Никто не пошел ему помогать».
По словам Лааксо, прохожие пытались подойти и помочь, но сотрудники парка аттракционов не пускали их к пострадавшим. На место происшествия быстро прибыли вертолет скорой помощи и спасательные машины.
Лааксо сомневается в компетентности работников парка развлечений относительно их поведения после происшествия: «Парк не предоставил никакой информации о том, что произошло на месте, я прочитал об этом позже в газете. На мой взгляд, Gröna Lund не очень хорошо справилась с эвакуацией и коммуникацией». По его словам, на месте было предоставлено недостаточно информации.
Согласно информации парка развлечений, вагончики аттракциона американские горки развивают скорость до 90 километров в час. Трасса тянется на 80 метров в длину и достигает 30 метров в высоту. Аттракцион был введен в эксплуатацию в 1988 году.