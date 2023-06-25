Немецкие политики: попытка путча Пригожина отразится на стабильности российской власти

Эксперт по вопросам обороны немецкой Свободной демократической партии (СвДП) Мари-Агнес Штрак Циммерман видит в мятеже основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина шансы для Украины, несмотря на его провал.

«Возможно, в последние 24 часа во внутренней структуре власти в Москве появилась первая трещина», - заявила она в воскресенье, 25 июня. Политик из СвДП, входящей в правящую коалицию ФРГ, уверена, что для президента РФ Владимира Путина произошедшие накануне события являются «унижением», какого еще не было в его политической карьере.

«Несколько таких трещин в будущем могут негативно отразиться на общей стабильности его правительства», - уверена глава комитета по обороне бундестага. По ее словам, этот начинающийся раскол в конечном итоге может повлиять и на поддержку войны против Украины среди населения РФ. В ходе мятежа еще больше россиян «ощутили, что война может приблизиться к ним еще больше», добавила она.