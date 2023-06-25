Сезон в разгаре: способы, которые помогут сохранить ягоды свежими надолго

Клубничный сезон в самом разгаре, и свежие ягоды поступают в продажу в огромных количествах. Несмотря на это, иногда всю порцию все же не удается съесть целиком за раз. К счастью, есть несколько способов, которые помогут сохранить клубнику свежей в течение длительного времени.
Лучше всего хранить клубнику в холодильнике: если делать это правильно, ягоды останутся свежими в течение недели или даже двух. Перед употреблением всегда проверяйте ягоды на наличие плесени или признаков того, что продукт испортился.
Чтобы клубника не портилась, ее не нужно мыть: влага на ягодах ускоряет образование плесени и процесс порчи. Немытые, но очищенные от более крупных частиц грязи ягоды нужно хванить в холодильнике.
Выберите один из двух способов:
1. Поместите немытые ягоды в герметичную стеклянную емкость. Убедитесь, что стеклянная емкость чистая, а ее крышка плотно закрывается. Поставьте емкость в холодильник и наслаждайтесь свежими ягодами в течение недели или двух.
2. Поместите чистое сухое бумажное полотенце в пластиковую коробку и разложите на нем немытую клубнику. Закройте крышку коробки и поместите ее в холодильник.
Если вы все же хотите помыть клубнику, сделайте это с добавлением уксусного раствора. Погрузите клубнику на несколько минут в уксусный раствор, пропорции уксуса к воде в растворе равны одному к трем. Когда ягоды достаточно пропитались раствором, достаньте их и высушите. Храните ягоды в соответствии с одним из перечисленных выше способов хранения.