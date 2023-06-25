Сезон в разгаре: способы, которые помогут сохранить ягоды свежими надолго

Лучше всего хранить клубнику в холодильнике: если делать это правильно, ягоды останутся свежими в течение недели или даже двух. Перед употреблением всегда проверяйте ягоды на наличие плесени или признаков того, что продукт испортился.

Чтобы клубника не портилась, ее не нужно мыть: влага на ягодах ускоряет образование плесени и процесс порчи. Немытые, но очищенные от более крупных частиц грязи ягоды нужно хванить в холодильнике.

Выберите один из двух способов:

1. Поместите немытые ягоды в герметичную стеклянную емкость. Убедитесь, что стеклянная емкость чистая, а ее крышка плотно закрывается. Поставьте емкость в холодильник и наслаждайтесь свежими ягодами в течение недели или двух.

2. Поместите чистое сухое бумажное полотенце в пластиковую коробку и разложите на нем немытую клубнику. Закройте крышку коробки и поместите ее в холодильник.