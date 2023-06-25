В Болгарии взорвался склад, поставлявший оружие для Украины

В Болгарии произошли взрывы на складе производителя оружия Эмилияна Гебрева. Об этом сообщает «Настоящее время».
Взрывы произошли на складе компании EMCO под городом Карнобат. Местные жители рассказали, что ночью они услышали несколько взрывов, после чего начался пожар. Пострадавших в результате взрыва нет. Представитель EMCO сказал, что пожар был вызван посторонним вмешательством.
Ранее, 21 июня, министр обороны Болгарии Тодор Тагарев объявил о поставках военной помощи Киеву. «Настоящее время» уточняет, что планировалось включить в пакет не самые новые образцы оружия и боеприпасов, которые хранятся на складах в Болгарии.
По данным издания, это не первый взрыв на складах Гебрева. Оружейный завод и склады компаний бизнесмена взрывались четыре раза с 2011 по 2020 годы. Тогда Гебрев обвинял в произошедшем российские спецслужбы. Ко взрыву на складе в чешском Врбетице в 2014 году оказались причастны сотрудники ГРУ Александр Мишкин и Анатолий Чепига, позднее обвиненные в покушении на убийство разведчика-перебежчика Сергея Сприпаля нервно-паралитическим веществом класса «Новичок».
В 2015 году Эмилиян Гебрев, его сын Христо и директор EMCO Валентин Тихчиев почувствовали недомогание; Эмилиян впал в кому. В их крови обнаружили неопознанное фосфорорганическое вещество, которое позже также связали с «Новичком». Власти Болгарии обвинили в покушении на убийство российские спецслужбы и трех ее сотрудников – Сергея Павлова, Сергея Федотова и Георгия Горшкова.