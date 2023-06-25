В Болгарии взорвался склад, поставлявший оружие для Украины

Взрывы произошли на складе компании EMCO под городом Карнобат. Местные жители рассказали, что ночью они услышали несколько взрывов, после чего начался пожар. Пострадавших в результате взрыва нет. Представитель EMCO сказал, что пожар был вызван посторонним вмешательством.

Ранее, 21 июня, министр обороны Болгарии Тодор Тагарев объявил о поставках военной помощи Киеву. «Настоящее время» уточняет, что планировалось включить в пакет не самые новые образцы оружия и боеприпасов, которые хранятся на складах в Болгарии.

По данным издания, это не первый взрыв на складах Гебрева. Оружейный завод и склады компаний бизнесмена взрывались четыре раза с 2011 по 2020 годы. Тогда Гебрев обвинял в произошедшем российские спецслужбы. Ко взрыву на складе в чешском Врбетице в 2014 году оказались причастны сотрудники ГРУ Александр Мишкин и Анатолий Чепига, позднее обвиненные в покушении на убийство разведчика-перебежчика Сергея Сприпаля нервно-паралитическим веществом класса «Новичок».