В интернете появились фото и видео обмелевшего Каховского водохранилища

«Мы первые, кто за 70 лет здесь ходим, а вы первые, кто это видит», - сообщил Никитенко.

Ранее «Настоящее время» перечисляло, чем усеяно побережье в окрестностях Одессы: мины, трупы погибших животных, куски стен и крыш, бытовая техника, остатки мебели – это то, что течение принесло из затопленного Херсона после разрушения Каховской ГЭС. Местные власти закрыли пляжи и запретили вылов, продажу и употребление свежей морской рыбы. Экологи ежедневно берут пробы морской воды, в которой уже выявили целый набор вирусов и бактерий, среди которых сальмонелла и ротавирусные инфекции.