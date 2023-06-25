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В интернете появились фото и видео обмелевшего Каховского водохранилища

rus.postimees.ee
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На 11 июня Каховское водохранилище потеряло три четверти своей воды.
На 11 июня Каховское водохранилище потеряло три четверти своей воды. Фото: via REUTERS

Вода в Каховском водохранилище отошла от берега примерно на полтора километра. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Водохранилище обмелело в результате разрушения Каховской ГЭС. Видео и фотографии высохшего Каховского водохранилища опубликовал журналист из Херсона Сергей Никитенко.

«Мы первые, кто за 70 лет здесь ходим, а вы первые, кто это видит», - сообщил Никитенко.

Ранее «Настоящее время» перечисляло, чем усеяно побережье в окрестностях Одессы: мины, трупы погибших животных, куски стен и крыш, бытовая техника, остатки мебели – это то, что течение принесло из затопленного Херсона после разрушения Каховской ГЭС. Местные власти закрыли пляжи и запретили вылов, продажу и употребление свежей морской рыбы. Экологи ежедневно берут пробы морской воды, в которой уже выявили целый набор вирусов и бактерий, среди которых сальмонелла и ротавирусные инфекции.

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