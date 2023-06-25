Новая неделя, новые пробки: в Таллинне снова изменится организация дорожного движения

Строительство трамвайных путей в Старый порт вызовет изменения в организации дорожного движения в районе перекрестка улицы Курси и бульвара Пыхья сроком до середины сентября. С начала июня для движения автотранспорта уже закрыт участок улицы Курси перед Котлом культуры, а с понедельника, 26 июня, закроется также перекресток бульвара Пыхья и улицы Курси.

В ходе работ в районе перекрестка улицы Курси и бульвара Пыхья пройдет замена подземных коммуникаций, необходимая в связи со строительством трамвайной ветки в Старый порт.

Во время закрытия этого участка движение будет реорганизовано, в работе общественного транспорта это не вызовет дополнительных изменений. Участникам движения рекомендуется на время строительных работ избегать передвижения на автомобиле в центре города.