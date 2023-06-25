Путина берут под защиту

Я не сторонник теорий заговора и длинных «многоходовочек». Заговоры встречаются в реальной жизни реже, чем в книжках, а «многоходовочки» существуют в основном в параноидальном воображении сотрудников спецслужб, которые всем их приписывают и сами пытаются их реализовать. Тем не менее в произошедшем недомятеже явственно проступают следы «многоходовочки», причем, как ни парадоксально, в основном удавшейся, - пишет Юлия Латынина.
Журналисты «Новой-Европа» сообщили, что не имеют прямых данных, подтверждающих или опровергающих версию, изложенную ниже: «Мы также считаем, что нынешнее руководство ФСБ не состоит из людей, способных к настолько решительным действиям, направленным фактически на ослабление власти Владимира Путина. Тем не менее некоторые факты, связанные с "маршем Пригожина" 24 июня 2023 года, например обстоятельства пересечения границы колоннами наемников, указывают, что российские спецслужбы действительно как минимум не препятствовали "Вагнеру"».
Главной целью этой многоходовочки было беспощадное ослабление Путина, выставление его как ничтожного, потерявшего власть и контакт с реальностью политика и передача реальной власти в руки тех, кто сумел остановить Пригожина / договориться с ним. Если это так, то цель, по сути, выполнена. И то, что мы видели, — это был только первый сезон сериала. Во втором сезоне нас ждет отстранение Путина от власти (без гражданской войны) и переход ее в руки тех, кто остановил Пригожина.
И это будет вовсе не Лукашенко.
Кто обычно делает военные перевороты? Военные, а не какой-то ком с горы.
Кто обычно руководит военными? Министр обороны.
Кто у нас станет министром обороны по итогам всей этой истории? Уж верно не Шойгу, отставка которого, во-первых, была одним из условий, выдвигаемых Пригожиным, и который, во-вторых, показал свою удивительную беспомощность. Четыре тысячи человек через всю Россию шли его свергнуть. Шли 1200 км. (От Енакиево до Ростова 200 км и до Москвы от Ростова 1000). У Шойгу одних резервов под Ростовом было 30 тысяч человек. И что? И ничего. Этот тип четыре тысячи человек на марше не может остановить, как он с ВСУ собирается справиться?
Во всей этой истории надо следить за руками фокусника, который вынимает зайца из шляпы, а не за его ассистенткой.
Роль ассистентки, за которой следили все, сыграл, как ни странно, Пригожин.
Давайте подытожим то, что нам известно.
Разведка США знала о готовящемся мятеже, сообщает нам NYT и WSJ.
Раз знала разведка США, значит, знал и Залужный. Видимо, именно поэтому он и придерживал наступление. Хорошо наступать, когда у твоего противника военный переворот, революция или гражданская война. Так немцы наступали в 1918-м. Так Путин оттяпал Крым. Ростов, между прочим, главный логистический хаб воюющей российской армии. Там вся еда и все боеприпасы. Уже один захват Ростова «вагнерами» ставил крест на снабжении российской армии. Какие там Storm Shadow, какой там Крымский мост!
Захват штаба в Ростове эквивалентен взрыву ядерной бомбы в главном логистическом, коммуникационном и снабженческом центре российской армии.
Разведка США знала, потому что перехватывала коммуникации. Кто знал еще?
Элементарно, Ватсон, должна была знать ФСБ. Путин — параноик. ФСБ в России слушает всех и вся. Соратники Путина и рады бы сговориться его скинуть, да не могут — слушает ФСБ.
Я еще раз повторяю: ФСБ не могла не знать. Для начала потому, что мятеж готовился загодя. Невозможно за час собрать ударный кулак, который захватит Ростов и двинется к Москве, даже если в нем не 25 тысяч, как говорил Пригожин, а четыре тысячи наемников. Невозможно за час погрузить на тралы танки (а танки, заметим, ехали на тралах, правильно и удобно), запастись соляркой, продовольствием. Опять же, обоз Пригожина и части второго эшелона очень грамотно стали выдвигаться вслед за штурмовой группой. Да что там! Посмотрите, где был лагерь Пригожина, — под Енакиево. Посмотрите, как расположено Енакиево. 200 км наилучшего шоссе до Ростова, прямой бросок.
Пригожин еще когда из Бахмута выходил, сразу уселся в стратегическом месте.
Думаю, что ФСБ все это знала.
А кто не знал? Не знал, очевидно, Путин, который громогласно приказал Пригожину подписать контракт с Шойгу. Он думал, что владеет ситуацией, а на самом деле оказался в роли счастливого дедушки, который живет в эмпиреях и верит в басни Конашенкова. Танки, танки, 20 тысяч одних подбитых танков.
Не знал, очевидно, и Шойгу. При всей его фантастической некомпетентности не суметь организовать удара по «Вагнеру», если всё знаешь заранее, — это слишком даже для Шойгу.
Теперь взглянем на саму попытку переворота пристальнее. Что в ней самое примечательное? Быстрота.
Евгений Пригожин — специалист по организации переворотов в Африке, и, откровенно говоря, он в данном случае выступал строго по специальности. Если бы Ростов был столицей России, переворот бы занял несколько часов. Захватили столицу — и всё. Но Россия — страна большая. Ростов — не Москва.
Во всяком перевороте малыми силами важнейшее — внезапность. В войне нужна скорость, а в перевороте — тем более. Государство — машина огромная, скрипучая, неповоротливая, но когда раскрутится — страшная. Пригожин действовал молниеносно. Вечером в пятницу начал, к утру в Ростове, к вечеру следующего дня должен был быть в Москве. Расчет был на то, что одни не сообразят, вторые не успеют, третьи будут тянуть резину и ждать, кто выиграет. Тянуть резину любой чиновник может шесть часов, десять, сутки. Дальше надо что-то делать. Когда государство раскрутится — каюк. Пригожин собирался проскочить между шестеренками, пока они не завертелись.
И таки проскочил. Мы все наблюдали за этими судорожными попытками местных властей перекопать шоссе экскаваторами и за ментами, военными и чекистами, которые вдруг куда-то исчезли.
Однако все вышесказанное относится к государству, которое ничего не подозревало. И было застигнуто врасплох.
А мы только что предположили, что ФСБ — знала. Не могла не знать. Есть же люди, которых приставили наблюдать за Пригожиным. Или у Путина владелец частной армии без наблюдения?
Тогда каким же образом государство оказалось застигнутым врасплох? Огромное, неповоротливое, но заранее знающее, оно могло организовать Пригожину ловушку. Да что там! Оно могло только намекнуть, что ловушка есть, и Пригожин бы остановился.
А он и остановился.
Но не раньше, чем своим маршем вдребезги разбил авторитет Путина.
Обратите внимание, против кого выступал Пригожин. Против Шойгу. Он говорил об армии и тыловых жирных крысах. Это они, утверждал Пригожин, виноваты в проигрыше войны.
А разве ФСБ у нас не виновата? Разве ФСБ не докладывала Путину, что его ждут в Киеве с цветами? Но про ФСБ Пригожин не сказал ни слова.
Как мне представляется, дело было так. Пригожин был загнан в угол. Он накопил огромный военный капитал, вступил в конфликт с Минобороны и обнаружил, что в грядущем украинском контрнаступлении весь этот капитал будет обнулен: вагнеровцев пошлют на передовую и там потратят.
В Москве у него имелись союзники, которые обещали его поддержать. Это были те же самые союзники, которым поручили подавлять мятеж Пригожина. Пригожину дали время уничтожить авторитет Путина (которого вдобавок даже в Москве не было, он всё это время, видимо, просидел на Валдае), а потом объяснили, что если он войдет в Москву, то будет уничтожен. Его там ждут. Это не значит, что всё прошло без сучка без задоринки. Вряд ли, например, все стороны ожидали, что прогнившая путинская власть рухнет по маршруту следования Пригожина с такой стремительностью, а в Ростове толпа побежит к танкам ликовать: «Вагнер, Вагнер!»
Но в общем и целом первая фаза удалась. Еще раз повторю: в Москве у Пригожина были союзники. Этим союзникам Путин и поручил его останавливать. В результате те, кто остановил Пригожина, сейчас в шаге от верховной власти, а Путин теперь счастливый дедушка.
Цель — верхушка понимает, что войну надо останавливать, а Путин неадекватен и ее не остановит. При этом она понимает, что желательно сделать это без развала России и без перехода власти в руки пригожинских гопников, которые начнут грабить награбленное, как в 1917 году. И что Запад за остановку войны спишет всё. Первый этап этой операции, как это ни странно, прошел невероятно удачно, — несмотря на то, что это «многоходовочка».
А кто у нас любители многоходовочек? Спецслужбисты.
Ждем продолжения.