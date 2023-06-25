Путина берут под защиту

Во всей этой истории надо следить за руками фокусника, который вынимает зайца из шляпы, а не за его ассистенткой.

Роль ассистентки, за которой следили все, сыграл, как ни странно, Пригожин.

Давайте подытожим то, что нам известно.

Разведка США знала о готовящемся мятеже, сообщает нам NYT и WSJ.

Раз знала разведка США, значит, знал и Залужный. Видимо, именно поэтому он и придерживал наступление. Хорошо наступать, когда у твоего противника военный переворот, революция или гражданская война. Так немцы наступали в 1918-м. Так Путин оттяпал Крым. Ростов, между прочим, главный логистический хаб воюющей российской армии. Там вся еда и все боеприпасы. Уже один захват Ростова «вагнерами» ставил крест на снабжении российской армии. Какие там Storm Shadow, какой там Крымский мост!

Захват штаба в Ростове эквивалентен взрыву ядерной бомбы в главном логистическом, коммуникационном и снабженческом центре российской армии.

Разведка США знала, потому что перехватывала коммуникации. Кто знал еще?

Элементарно, Ватсон, должна была знать ФСБ. Путин — параноик. ФСБ в России слушает всех и вся. Соратники Путина и рады бы сговориться его скинуть, да не могут — слушает ФСБ.