На Специальных Олимпийских играх в Берлине эстонские спортсмены завоевали 37 медалей - 8 золотых, 15 серебряных и 14 бронзовых.

Золотые медали завоевали Трийн Трейер в беге на 400 метров, Эгит Вахкал в бочча, Янек Ритсманн в боулинге, Эерика Капп в спортивной гимнастике: бум и опорный прыжок, Элерийн Варес и Лаура Тири в художественной гимнастике, Геа Аниер - в бадминтоне.

«Чувство, которое возникло, когда эстонская делегация вышла на исторический Олимпийский стадион Берлина, невозможно описать. Выйти на сцену перед почти пятьюдесятью тысячами ликующих зрителей было необыкновенно!» - делится впечатлениями руководитель делегации Тийна Мёлл.