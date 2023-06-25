В прошедших в Берлине с 16 по 25 июня Всемирных Специальных Олимпийских играх от Эстонии приняли участие 32 спортсмена.
На Специальных Олимпийских играх в Берлине эстонские спортсмены завоевали 37 медалей - 8 золотых, 15 серебряных и 14 бронзовых.
Золотые медали завоевали Трийн Трейер в беге на 400 метров, Эгит Вахкал в бочча, Янек Ритсманн в боулинге, Эерика Капп в спортивной гимнастике: бум и опорный прыжок, Элерийн Варес и Лаура Тири в художественной гимнастике, Геа Аниер - в бадминтоне.
«Чувство, которое возникло, когда эстонская делегация вышла на исторический Олимпийский стадион Берлина, невозможно описать. Выйти на сцену перед почти пятьюдесятью тысячами ликующих зрителей было необыкновенно!» - делится впечатлениями руководитель делегации Тийна Мёлл.
После церемонии открытия на престижном Олимпийском стадионе Берлина 7 000 спортсменов из почти 170 стран соревновались в 24 видах спорта на лучших площадках Берлина. Их поддерживали 3 000 тренеров и почти 20 000 волонтеров. В Играх также приняли участие 6 000 членов семей, более 2 000 национальных и международных СМИ и 500 000 зрителей.