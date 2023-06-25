Украинские власти: Израиль выбрал путь тесного сотрудничества с РФ

С критикой израильского руководства выступило сегодня посольство Украины. По мнению официального Киева, Израиль прикрывается словесной демагогией о своем нейтралитете, при этом активно налаживая отношения с Россией.

«Посольство Украины в Государстве Израиль с сожалением подчеркивает, что нынешнее израильское правительство выбрало путь тесного сотрудничества с Российской Федерацией. Об этом свидетельствует ряд довольно противоречивых событий, произошедших в первой половине 2023 года, совпавших с практически полным отсутствием израильской гуманитарной помощи Украине», - говорится в заявлении посольства.

Уточняется, что премьер Израиля приезжал в Украину в феврале этого года, но этот визит был для Украины безрезультатным: Израиль отказался помогать Украине с вооружением, объяснив это тем, что оружие может попасть в руки Ирана. Украина считает, что это и другие подобные заявления — оправдание полного бездействия Израиля.

«Недавно правительство Израиля успешно провело два раунда политических переговоров на высоком уровне с Министерством иностранных дел России. Кроме того, была достигнута договоренность о создании еще одной российской дипломатической миссии в Иерусалиме, для которой даже была бесплатно выделена земля, что было представлено Министерством иностранных дел как "Большое достижение"», - отмечается в сообщении посольства Украины. - Стоит отметить вопиющее пренебрежение к моральным границам, продемонстрированное многочисленными высокопоставленными израильскими чиновниками, которые всего неделю назад посетили дипломатический прием, организованный российским посольством в Иерусалиме. Более того, Министерство иностранных дел Израиля хранит гробовое молчание по поводу регулярных антисемитских заявлений Путина и его приспешников».