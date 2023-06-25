Из России в Эстонию нелегально попали сразу одиннадцать граждан Афганистана

11 иностранцев, которые незаконно пересекли границу Эстонии с Россией, были задержаны в волости Сетомаа Выруского уезда, которая граничит с российской Псковской областью. Об этом 25 июня сообщили в PPA.





Среди задержанных - шесть мужчин, две женщины и трое детей. Уточняется, что все они были обнаружены в приграничной зоне около пяти утра в воскресенье, и всем им была оказана необходимая медицинская помощь.

Оперативный руководитель Лыунаской префектуры Оттомар Вирк уточнил, что пограничники Эстонии обнаружили и задержали этих людей во время пересечения линии контроля.

«В ходе дополнительной проверки других незаконных пересечений границы или следов попыток пересечения границы обнаружено не было», - отметил Вирк, добавив, что местные власти фактически являются дополнительной парой глаз и ушей для полиции, поэтому призывает всех жителей, которые замечают лиц иностранного происхождения гуляющими по приграничным территориям, немедленно сообщать об этом в полицию.

Как граждане Афганистана достигли приграничной зоны, почему они прибыли именно в Эстонию и какова была конечная точка их маршрута, выясняется.