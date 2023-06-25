Из России в Эстонию нелегально попали сразу одиннадцать граждан Афганистана

Восемь взрослых нелегалов и трое детей пришли в Эстонию из Псковской области минувшей ночью, сообщили Rus.Postimees в Департаменте полиции и погранохраны.
11 иностранцев, которые незаконно пересекли границу Эстонии с Россией, были задержаны в волости Сетомаа Выруского уезда, которая граничит с российской Псковской областью. Об этом 25 июня сообщили в PPA.
Среди задержанных - шесть мужчин, две женщины и трое детей. Уточняется, что все они были обнаружены в приграничной зоне около пяти утра в воскресенье, и всем им была оказана необходимая медицинская помощь.
Оперативный руководитель Лыунаской префектуры Оттомар Вирк уточнил, что пограничники Эстонии обнаружили и задержали этих людей во время пересечения линии контроля.
«В ходе дополнительной проверки других незаконных пересечений границы или следов попыток пересечения границы обнаружено не было», - отметил Вирк, добавив, что местные власти фактически являются дополнительной парой глаз и ушей для полиции, поэтому призывает всех жителей, которые замечают лиц иностранного происхождения гуляющими по приграничным территориям, немедленно сообщать об этом в полицию.
Как граждане Афганистана достигли приграничной зоны, почему они прибыли именно в Эстонию и какова была конечная точка их маршрута, выясняется.
Стоит напомнить, что на фоне попытки вооруженного мятежа в России, который на минувших выходных предприняли бойцы ЧВК «Вагнер», Латвия и Эстония усиливали режим охраны границ с РФ. Служба охраны госграницы при МВД Литвы, в свою очередь, отмечала, что их участок границы ЕС с Россией на протяжении последнего времени и так охраняется в усиленном режиме в связи с миграционными вызовами и приближающимся саммитом НАТО, который пройдет в Вильнюсе 11-12 июля.
Ранее Rus.Postimees рассказывал, что случаи нелегального перехода границы между Россией и Эстонией становятся все более необычными, но число таких инцидентов падает.