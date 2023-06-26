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На фоне мятежа Пригожина в Литве призвали усилить восточное крыло НАТО

rus.postimees.ee
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Президент Литвы Гитанас Науседа.
Президент Литвы Гитанас Науседа. Фото: JAKUB GAVLAK

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал усилить восточный фланг НАТО на фоне мятежа основателя частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина в России, пишет DW.com.

Глава литовского государства особо выделил необходимость укрепить безопасность восточных границ в случае прибытия создателя ЧВК в граничащую с Литвой Беларусь. Вильнюс намерен использовать больше возможностей спецслужб, чтобы иметь возможность оценивать «аспекты политики безопасности» ситуации в Беларуси, подчеркнул Науседа.

В то же время президент Литвы отметил, что пока не обладает сведениями о появлении Пригожина на белорусской территории.

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