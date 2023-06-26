На фоне мятежа Пригожина в Литве призвали усилить восточное крыло НАТО

Глава литовского государства особо выделил необходимость укрепить безопасность восточных границ в случае прибытия создателя ЧВК в граничащую с Литвой Беларусь. Вильнюс намерен использовать больше возможностей спецслужб, чтобы иметь возможность оценивать «аспекты политики безопасности» ситуации в Беларуси, подчеркнул Науседа.

В то же время президент Литвы отметил, что пока не обладает сведениями о появлении Пригожина на белорусской территории.