Вопрос читателя: сколько должен отдыхать работник, если его смена длится 24 часа?

: Если продолжительность рабочей смены работника составляла 24 часа, то ему после нее должен быть предоставлен последовательный период отдыха продолжительностью 22 часа (11 часов ежедневного отдыха + 11 часов сверх 13 часов), и только после указанного непрерывного периода отдыха работник может снова приступать к работе.

При суммированном учете рабочего времени работник должен в течение недели отдыхать непрерывно не менее 36 часов (еженедельный период отдыха). Ежедневный период отдыха не является частью еженедельного периода отдыха, а должен предшествовать еженедельному периоду отдыха. Это означает, что работнику не реже одного раза в течение семи дней должен быть обеспечен последовательный как ежедневный, так и еженедельный период отдыха: 11 часов + 36 или 48 часов = всего 47 или 59 часов.

Например: если смена продолжительностью 24 часа заканчивается в пятницу в 20:00, работник может приступить к работе после ежедневного периода отдыха (по истечении 11 + 11= 22 часов), т. е. в субботу в 18:00, а в случае еженедельного периода отдыха работник может приступить к работе по истечении 11 + 11 + 36 = 58 часов, т. е. в понедельник в 06:00.

Предоставление работнику достаточного количества свободного от работы времени и соблюдение ограничений рабочего времени и времени отдыха необходимы для предотвращения переутомления, профессиональных заболеваний и несчастных случаев на производстве, снижения риска их возникновения и предотвращения таким образом отсутствия работника на работе.