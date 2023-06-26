Вопрос читателя: сколько должен отдыхать работник, если его смена длится 24 часа?

Читатель спрашивает: какова продолжительность ежедневного и еженедельного периода отдыха работника, если его рабочая смена длится 24 часа?
Отвечает ведущий юрист-консультант Инспекции труда Владимир Логачев:
Соглашение, согласно которому у работника в течение 24-часового периода остается менее 11 часов непрерывного времени отдыха (ежедневный период отдыха), является ничтожным, если законом не предусмотрено иное. Указанное ограничение не применяется к работникам здравоохранения и социального обеспечения при условии, что работа не наносит вреда здоровью работника и не угрожает его безопасности.
Закон разъясняет, что работодатель предоставляет работнику, который работает более 13 часов в течение 24-часового периода, дополнительное свободное время, равное количеству часов, на которое были превышены 13 рабочих часов. Соглашение, согласно которому превышающая 13 часов работа возмещается деньгами, является ничтожным.
При суммированном учете рабочего времени работник должен в течение недели отдыхать непрерывно не менее 36 часов (еженедельный период отдыха). Ежедневный период отдыха не является частью еженедельного периода отдыха, а должен предшествовать еженедельному периоду отдыха. Это означает, что работнику не реже одного раза в течение семи дней должен быть обеспечен последовательный как ежедневный, так и еженедельный период отдыха: 11 часов + 36 или 48 часов = всего 47 или 59 часов.
Например: если смена продолжительностью 24 часа заканчивается в пятницу в 20:00, работник может приступить к работе после ежедневного периода отдыха (по истечении 11 + 11= 22 часов), т. е. в субботу в 18:00, а в случае еженедельного периода отдыха работник может приступить к работе по истечении 11 + 11 + 36 = 58 часов, т. е. в понедельник в 06:00.
Предоставление работнику достаточного количества свободного от работы времени и соблюдение ограничений рабочего времени и времени отдыха необходимы для предотвращения переутомления, профессиональных заболеваний и несчастных случаев на производстве, снижения риска их возникновения и предотвращения таким образом отсутствия работника на работе.