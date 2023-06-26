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Фото ⟩ В Таллинне столкнулись автомобиль и мотоцикл, пострадали два человека

rus.postimees.ee
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Ночью в столичном районе Пирита произошло ДТП: столкнулись автомобиль и мотоцикл, двух человек доставили в больницу.

В воскресенье, 25 июля, в 23.47 в Центр тревоги поступило сообщение о ДТП в Таллинне на перекрестке улиц Меривялья и Раннику. Как сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны, 58-летний водитель автомобиля проигнорировал дорожный знак 221 («Уступите дорогу»), в результате этого машина столкнулась с мотоциклом, которым управлял 30-летний мужчина.

Мотоциклист и его 26-летняя пассажирка были доставлены в больницу.

Точные обстоятельства ДТП устанавливаются.

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