Фото ⟩ В Таллинне столкнулись автомобиль и мотоцикл, пострадали два человека

Ночью в столичном районе Пирита произошло ДТП: столкнулись автомобиль и мотоцикл, двух человек доставили в больницу.
В воскресенье, 25 июля, в 23.47 в Центр тревоги поступило сообщение о ДТП в Таллинне на перекрестке улиц Меривялья и Раннику. Как сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны, 58-летний водитель автомобиля проигнорировал дорожный знак 221 («Уступите дорогу»), в результате этого машина столкнулась с мотоциклом, которым управлял 30-летний мужчина.
Мотоциклист и его 26-летняя пассажирка были доставлены в больницу.
Точные обстоятельства ДТП устанавливаются.