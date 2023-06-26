Европейские игры: Лизелль и Робин Яэтма принесли Эстонии золото

После церемонии награждения в командном зачете Робин Яэтма также оказался в центре внимания и в индивидуальном турнире по стрельбе из лука. Он встретился с датским лучником Матиасом Фуллертоном, которого недавно обыграл в смешанном парном разряде.

«Он мой хороший друг. Мы много с ним соревновались, наши последние соревнования сводились к перестрелке. То же самое, скорее всего, произойдет и сегодня», — предсказал Яэтма. Однако в матче-реванше не было необходимости, потому что Яэтма выиграл у Фуллертона со счетом 149:147 и вышел в четвертьфинал.

Лизелль Яэтма продолжит индивидуальный турнир в среду – она, как и брат, входит в число восьми сильнейших спортсменов.

Понедельник будет насыщенным для сборной Эстонии. У шпажисток пройдут индивидуальные соревнования, на которых Эстонию представят Нелли Дифферт, Кристина Кууск, Ирина Эмбрих и Эрика Кирпу. В бадминтоне можно поболеть за Кристин Кууба, Карла Керта и женскую пару Кати-Крит Марран - Хелина Рюйтель, которые начнут матчи подгруппы.