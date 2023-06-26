Эксперты о рынке электроэнергии: нынешняя в целом хорошая ситуация может быстро измениться

Энергетический кризис в Европе еще не закончился, но следующая зима не будет такой критической, как предыдущая, считают европейские эксперты и политики. При этом, несмотря на нынешние низкие цены на газ, в будущем не исключено сильное колебание стоимости электроэнергии, пишет Rus.ERR.
За последний месяц рыночная цена на природный газ в Европе упала до 23 евро за мегаватт-час, а затем за неделю почти удвоилась – до 41 евро. По оценке экспертов, такие изменения как раз и характеризуют рынок электроэнергии: в целом ситуация благоприятная, но может быстро измениться.
«Общая ситуация на европейском энергетическом рынке остается напряженной, поэтому мы можем и впредь ожидать колебания цен на газовом рынке, как мы наблюдали в последние недели», – сказал старший научный сотрудник аналитического центра Брейгеля Симон Тальяпьетра.