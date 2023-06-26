Эксперты о рынке электроэнергии: нынешняя в целом хорошая ситуация может быстро измениться

За последний месяц рыночная цена на природный газ в Европе упала до 23 евро за мегаватт-час, а затем за неделю почти удвоилась – до 41 евро. По оценке экспертов, такие изменения как раз и характеризуют рынок электроэнергии: в целом ситуация благоприятная, но может быстро измениться.