Налогово-таможенный департамент обратился к владельцам НКО с важным напоминанием

К 1 июля Налогово-таможенный департамент ожидает от некоммерческих объединений данные об использовании подарков и пожертвований и других доходах, полученных в 2022 году. Своевременно поданные данные являются обязательным условием для того, чтобы оставаться в списке некоммерческих объединений, имеющих льготы по подоходному налогу.
Декларацию INF9 должны подавать в НТД все лица, включенные в список некоммерческих объединений, целевых фондов и религиозных объединений, имеющих льготы по подоходному налогу, а также объединения, которые были исключены из списка с 1 января 2023 года. Декларацию необходимо подать и в том случае, если в прошлом году объединение не получало подарков и пожертвований, и других доходов. Объединения, включенные в список в этом году, впервые подадут декларацию к июлю 2024 года.
Список объединений с льготами по подоходному налогу включает 2692 организации, которые действуют в благотворительных и общественных интересах. Впервые объединения, связанные с пожертвованиями в Украине, также обязаны подать декларацию.
Включенным в список объединениям юридические лица могут делать пожертвования без налогообложения в определенных пределах, а физические лица могут вычесть пожертвования, сделанные этим объединениям, из своего налогооблагаемого дохода.
Аналогичным образом, занесенные в список объединения не платят подоходный налог с пожертвований, если они делают пожертвования другим занесенным в список объединениям или объединению, внесённому в список в другом государстве-участнике договора о Едином экономическом пространстве, которое считается объединением, имеющим льготы по подоходному налогу.