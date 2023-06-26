Налогово-таможенный департамент обратился к владельцам НКО с важным напоминанием

Декларацию INF9 должны подавать в НТД все лица, включенные в список некоммерческих объединений, целевых фондов и религиозных объединений, имеющих льготы по подоходному налогу, а также объединения, которые были исключены из списка с 1 января 2023 года. Декларацию необходимо подать и в том случае, если в прошлом году объединение не получало подарков и пожертвований, и других доходов. Объединения, включенные в список в этом году, впервые подадут декларацию к июлю 2024 года.