Прекрасно! Эстонские волейболистки победили в напряженном финале Серебряной Евролиги

Уже первый гейм стал триллером. Австрийки были впереди - 11:4, 22:17 и 24:21, но эстонки не сдались и набрали четыре игровых очка. К сожалению, реализовать их не удалось, и Австрия выиграла со счетом 33:31.

Эстония хорошо вошла в игру и выиграла следующую схватку со счетом 25:11. Затем вновь повела Австрия (25:13) и потом снова Эстония (25:12). Это означало, что победитель Серебряной лиги определился в пятой игре.

Ее Эстония начала прекрасно. Наши девушки повели в счете 9:4 и 11:6, но затем австрийки выиграли четыре очка подряд. Несмотря на то, что конец игры оказался неожиданно напряженным, Эстония постоянно вела, и последняя игра была выиграна со счетом 15:12.