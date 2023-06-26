"Боженька за нас вступится!": святые конфликты в Азери

Журналист поспешила встретиться с автором поста Ириной в Азери и уточнить, что и почему так возмутило местную жительницу.

«Я живу здесь уже 7 лет, и чем дальше, тем больше становится церквей и церковной собственности», - рассказывает Ирина. Под Азери у нее свой хутор, но в городе приходится бывать частенько - детей нужно водить в детский сад, ходить в магазины, в общем, делать все то, что в поселках городского типа делают обычные люди.

«Но в какой-то момент церковь стала у нас градообразующим предприятием», - шутит Ирина. И не без повода - за время прогулки по Азери журналистом было обнаружено пять церквей и ни одного ресторана, кинотеатра или дома культуры.

Ирина проводит небольшую, как и сам Азери, экскурсию, и, конечно, показывает место, о котором писала в Фейсбуке. На улице Нурме стоит небольшой деревянный домик, к нему прилегает частная территория. За годы местные протоптали на этой территории добротную тропинку и всегда пользовались ей для того, чтобы сократить себе путь из одной части поселка в другую и сэкономить время.