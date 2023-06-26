"Боженька за нас вступится!": святые конфликты в Азери

Несколько дней назад в соцсети Фейсбук появился необычный пост. Жительница поселка, расположенного рядом с Азери, высказала свое недовольство действиями некого церковного учреждения - оно выкупило дом с прилегающей территорией и запретило местным жителям пользоваться пролегающей через эту территорию тропинкой.
Журналист поспешила встретиться с автором поста Ириной в Азери и уточнить, что и почему так возмутило местную жительницу.
«Я живу здесь уже 7 лет, и чем дальше, тем больше становится церквей и церковной собственности», - рассказывает Ирина. Под Азери у нее свой хутор, но в городе приходится бывать частенько - детей нужно водить в детский сад, ходить в магазины, в общем, делать все то, что в поселках городского типа делают обычные люди.
«Но в какой-то момент церковь стала у нас градообразующим предприятием», - шутит Ирина. И не без повода - за время прогулки по Азери журналистом было обнаружено пять церквей и ни одного ресторана, кинотеатра или дома культуры.
Ирина проводит небольшую, как и сам Азери, экскурсию, и, конечно, показывает место, о котором писала в Фейсбуке. На улице Нурме стоит небольшой деревянный домик, к нему прилегает частная территория. За годы местные протоптали на этой территории добротную тропинку и всегда пользовались ей для того, чтобы сократить себе путь из одной части поселка в другую и сэкономить время.
«Раньше в этом доме был магазинчик, и территория рядом тоже ему принадлежала. Но владельцы магазина не были против того, что местные жители тут ходят. Просили только собак не выгуливать, - вспоминает наша героиня. - Тропинка здесь была очень удобной, когда бежишь ребенка из садика собирать или куда-то опаздываешь, например».
Но теперь сказочке конец - здание вместе с территорией выкупила, как выяснилось, община Христиан веры Евангельской. Выяснилось это почти сразу же: пока журналист пыталась сфотографировать новое святое место, навстречу с этой самой территории вышел мужчина, который представился Николаем, сообщил, к какой церковной организации теперь принадлежат он и здание на улице Нурме, и спросил, почему это тут фотографируют.
Журналист объяснила, что собирается написать материал о недовольстве местных жителей. Ирина объяснила, что у недовольства есть весомая причина - годами местным можно было пользоваться этой тропинкой, а теперь новые владельцы поставили забор и территорию приходится полностью обходить, делая приличный круг. Николай объяснил, что это частная территория и они имеют полное право ставить на ней забор.
«Это наглость - требовать вернуть тропинку!» - заявил Николай. «Мы это место купили и можем тут делать, что хотим».
Журналист попыталась выяснить, не хотят ли христиане веры Евангельской найти общий язык с местными жителями и как-то урегулировать конфликт, или оставить, к примеру, тропинку доступной для всех, но Николаю эта идея не очень понравилась. Также ему не очень понравилась идея, что история попадет в новости. Он предупредил: «Не надо писать статью, Боженька за нас вступится!». На том и разошлись.
Как выяснилось, данной общине принадлежат еще три объекта в Кохтла-Ярве, каждый не менее 7000 квадратных метров.
Казалось бы, возмущение Ирины не имеет под собой законных оснований - поскольку территория частная, новые владельцы имеют право делать на ней все, что хотят. Но Ирина поясняет: история с тропинкой стала последней каплей.
«Тропинка там была годами. Она вела прямо к мостику через ручей. Мостик как раз недавно был реновирован, а продолжение этой тропинки периодически обновлялось. Теперь это мост в никуда», - поясняет она. «Моя главная претензия в том, что в посёлке всё меньше светского и всё больше религиозного. Хотелось бы, чтоб волостное управление задумалось и попыталось удержать баланс», - подчеркивает Ирина.
И претензия, в целом, резонная - на 1100 жителей, которые, согласно данным на 2016 год, проживали в Азери (Ирина уверена, что сейчас их еще меньше), пять церквей - это многовато. Журналист обратилась в волостную управу, поинтересовавшись, почему дела обстоят именно так.
«"Церковь" - это весьма широкое понятие. Не каждое религиозное учреждение имеет статус церкви. Но в свободном демократическом обществе не существует нормативных актов, ограничивающих деятельность религиозных учреждений. Почему Азери является таким привлекательным местом для религиозных деятелей? Возможно, потому что в нем есть доступная недвижимость в подходящем состоянии и по подходящей цене», - ответил Лембит Талли, специалист по строительству и исполняющий обязанности руководителя Департамента экономики и развития волости.
И, поскольку демократическое общество никак не препятствует выкупу недвижимости в Азери, поселок постепенно выкупается слугами Божьими. Так, например, Движению Искателей Бога в Азери сейчас принадлежит 20 объектов недвижимости, каждый - не менее 1000 квадратных метров. В 2019 году жители поселка выходили на протесты, выражая свое недовольство происходящим, но церквей и церковной собственности с годами меньше не стало.
Помимо Искателей Бога и Христиан веры Евангельской в Азери можно найти Храм блаженной Ксении Петербургской, который принадлежит Московскому патриархату, Церковь методистов и еще одно церковное учреждение неизвестного происхождения.
И, в целом, становится понятно возмущение Ирины и других жителей поселка - ведь в нем почти ничего нового и полезного не появляется, зато церковные учреждения растут, как грибы после дождя. А далеко не все местные заинтересованы в навязывании веры из каждого угла, однако слугам Божьим этого почему-то не понять.