Молодежи придется нелегко: клубнику в Финляндии будут собирать роботы

Прогнозируется, что в ближайшее время собирать урожай клубники в туннелях будут в основном роботы. Уже сейчас туннели для выращивания ягод являются крайне популярными в фермерском хозяйстве - это позволяет не зависеть от погодных условий и обеспечивает рост ягод высокого качества, пишет Yle.