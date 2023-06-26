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Молодежи придется нелегко: клубнику в Финляндии будут собирать роботы

rus.postimees.ee
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Клубника. Снимок иллюстративный.
Клубника. Снимок иллюстративный. Фото: Shutterstock

Прогнозируется, что в ближайшее время собирать урожай клубники в туннелях будут в основном роботы. Уже сейчас туннели для выращивания ягод являются крайне популярными в фермерском хозяйстве - это позволяет не зависеть от погодных условий и обеспечивает рост ягод высокого качества, пишет Yle.

Также появляется возможность контролировать условия среды, в которых растет клубника, в отличие от выращивания их в поле.

К использованию техники для сборки фермеров вынуждают изменения климата и необходимость сокращать расходы на производство сельскохозяйственной продукции.

В мире клубнику повсеместно собирают именно с помощью роботов. В Финляндии в паре регионов уже ставили эксперименты со сбором урожая роботами.

Производители электроники оценивают, что уже через десять лет большую часть урожая клубники в Финляндии будут собирать роботы.

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