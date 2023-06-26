Возможно все. Австралийский бизнесмен предлагает допинговую альтернативу Олимпийским играм

В мире спорта возникло новое веяние: с помощью допинга планируется исследовать границы человеческих возможностей. Уроженец австралийского Мельбурна, проживающий в Лондоне, миллионер Арон Д'Суза хочет выступить против официальных Олимпийских игр и организовать многодневные спортивные соревнования, на которых будет разрешено использовать допинг. Проект называется Enhanced Games (Усиленные игры – англ.) и он должен стать конкурентом Олимпиаде. Планируется, что первые «Игры» пройдут в декабре будущего года.
«Международный олимпийский комитет сотни лет главенствует в мире спорта. Теперь у него появилмся конкурент и мы готовы к борьбе. Я знаю, что они нам угрожали, но мы действуем в духе того, что является морально правильным», — сказал Д'Суза The Guardian.
В Усиленных играх планируются соревнования по легкой атлетике, плаванию, тяжелой атлетике, гимнастике и единоборствам. Всем спортсменам для улучшения показателей разрешено употреблять допинг.
«Спортсмены взрослые люди. У них должно быть право делать со своим телом то, что они хотят. Мое тело – мое решение, твое тело – твое решение. Ни одна спортивная организация не может принимать за спортсмена решения», - добавил Арон Д'Суза.
Глава олимпийской миссии Австралии и бывшая олимпийская чемпионка Анна Мирес крайне негативно отнеслась к такому плану: «Это шутка, если честно. Несправедливо, небезопасно — я просто не думаю, что это правильный подход к спорту», - сказала она The Guardian.