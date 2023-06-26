Возможно все. Австралийский бизнесмен предлагает допинговую альтернативу Олимпийским играм

«Международный олимпийский комитет сотни лет главенствует в мире спорта. Теперь у него появилмся конкурент и мы готовы к борьбе. Я знаю, что они нам угрожали, но мы действуем в духе того, что является морально правильным», — сказал Д'Суза The Guardian.

В Усиленных играх планируются соревнования по легкой атлетике, плаванию, тяжелой атлетике, гимнастике и единоборствам. Всем спортсменам для улучшения показателей разрешено употреблять допинг.

«Спортсмены взрослые люди. У них должно быть право делать со своим телом то, что они хотят. Мое тело – мое решение, твое тело – твое решение. Ни одна спортивная организация не может принимать за спортсмена решения», - добавил Арон Д'Суза.