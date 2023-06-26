Всемирно известная фирма бизнес-консалтинга расширяет свою деятельность в Эстонии

«В двух словах, различные маркетинговые, финансовые и рисковые решения, основанные на глобальных бизнес-данных Dun & Bradstreet, дают компаниям ответы на вопросы: с кем можно было бы вести бизнес, нужно вести бизнес и можно вести бизнес», - сказал в пресс-релизе член правления Dun & Bradstreet Estonia и глава бизнеса Dun & Bradstreet в странах Балтии Марек Вихури.

По его словам, одним из сегментов клиентов с хорошим потенциалом для Dun & Bradstreet в Эстонии являются ИТ-компании с международным охватом и технологические стартапы.