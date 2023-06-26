Министерство образования и науки провело в подчиняющемся ему центре профессионального образования Ида-Вирумаа проверку и выявило ряд изъянов в организации приема учеников, организации обучения на эстонском языке, заполнении учебных программ и квалификации преподавателей.
Директор покидает свою должность: в Ида-Вирумааском Центре профессионального образования выявили ряд недостатков
По словам министра образования и науки Кристины Каллас, ситуация в школе в плане руководства в целом, соответствия преподавателей квалификационным требованиям и преподавания эстонского языка скверная.
Директор центра профессионального образования Ида-Вирумаа Ханнес Метс решил с сегодняшнего дня покинуть должность по собственному желанию. В качестве исполняющей обязанности директора его задачи будет временно исполнять заведующая отделом общеобразовательной политики Министерства образования и науки Юлле Матсин. Министерство приступило к поискам нового директора.
Прием учеников и прочая деятельность учреждения не прервутся из-за смены руководителя.