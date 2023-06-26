Автогонщик и его девушка умерли после укуса клеща

У обоих была диагностирована редкая форма сыпного тифа Скалистых гор, которая переносится клещами. И Косту, и его девушку якобы укусили клещи. К сожалению, ни один из них не перенес болезнь.

У гонщика и его девушки появились лихорадка, боли и красная сыпь на теле. Дуглас, принимавший участие в AMG Cup Brasil, - соревнованиях по автоспорту для автомобилей Mercedes-Benz - был доставлен в частную больницу в Жундиаи, Бразилия, где умер на несколько часов своей невесты, скончавшейся в больнице в Сан-Паулу. У обоих подозревались лихорадка денге, пятнистая лихорадка и лептоспироз.

По данным службы эпидемиологического надзора Жундиаи, пара посетила сельский район в Кампинасе до 3 июня, а еще один — в Камандукайе 3 и 4 июня.

Денге — острое вирусное заболевание, передающееся комарами, характеризующееся головной болью, лихорадкой, болями в суставах и кожной сыпью. Пятнистая лихорадка — это любое из различных тяжелых лихорадочных заболеваний, характеризующихся небольшими пятнами неправильной формы на коже, как при пятнистой лихорадке Скалистых гор или клещевой лихорадке.