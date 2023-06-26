Вирус в киберпространстве: онлайн-квест

Несмотря на то, что уже не 90-е годы, ВИЧ по-прежнему окружен мифами, страхами и упрямыми убеждениями. Команда Эстонской сети ВИЧ-позитивных (EHPV) продолжает разрушать предубеждения относительно ВИЧ-инфекции и в сотрудничестве со студией дизайна Decode3077 представила новую интерактивную онлайн-викторину.

В поисках новых способов изменить негативное отношение общества к ВИЧ-инфекции, команда Эстонской сети людей, живущих с ВИЧ, решила использовать киберпространство. Фото: Денис Антонов

В процессе прохождения захватывающего приключения квеста «Перезагрузка эмпатии» участники переносятся в будущее и примеряют на себя роль ученого, чья задача — перепрограммировать медицинскую нейросеть и сократить стигму, окружающую ВИЧ.

Помимо вовлекающего интересного взаимодействия, квест позволяет участникам глубоко понять проблемы, связанные с ВИЧ, стимулирует размышления и диалог о трудностях, с которыми сталкиваются люди с положительным статусом.

Лачин Алиев. Фото: личный архив

«Этот квест, я уверен, способен разрушить предвзятое отношение и надуманные страхи в понимании проблем ВИЧ и СПИДа. Эмпатия – это естественная способность каждого из нас воспринимать чувства других и реагировать на них, - рассказывает о новом способе борьбы со стигматизацией проблемы ВИЧ-инфекции председатель правления Эстонский сети ВИЧ-позитивных (EHPV) Лачин Алиев. - Когда мы встречаем счастливого человека, мы улыбаемся, когда мы видим, что кто-то страдает, мы тоже страдаем».

Новая интерактивная онлайн-викторина представлена на четырех языках: эстонском, английском, украинском и русском и доступна на всех платформах, включая компьютеры, ноутбуки, а также смартфоны и планшеты на базе системы Android.