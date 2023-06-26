Правительство рекомендует жителям Эстонии не ездить в Россию

«Я по-прежнему могу заверить, что в связи с происходящим в России угрозы для Эстонии нет. Мы постоянно следим за ситуацией и обмениваемся информацией с союзниками и партнерами, поскольку Россия по-прежнему непредсказуема, и, хотя Пригожин остановился, ситуация и ее долгоиграющие последствия вызывают много вопросов. По этой причине наша граница останется под усиленной охраной, и мы рекомендуем жителям Эстонии не ездить в Россию», – передала пресс-служба правительства слова премьер-министра Каи Каллас.

Утром в понедельник состоялось внеочередное совещание правительства, в ходе которого министры получили обзор последних событий в России и их возможного влияния.

По словам премьер-министра, мы увидим влияние этих событий на войну в Украине только через некоторое время. «Для нас самым важным является то, чтобы фокус внимания международного сообщества по-прежнему был сосредоточен на победе Украины и поддержке украинцев до тех пор, пока они не победят агрессора», – подчеркнула Каллас.

Встреча премьера с министрами, наиболее тесно связанными с этой темой, а также с представителями силовых ведомств состоялась уже в субботу. В тот же день Кая Каллас общалась с коллегами из Латвии, Литвы, Финляндии, Швеции и Бельгии, с которыми они договорились координировать действия.