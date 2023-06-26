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Алар Карис созывает совет по гособороне: на повестке дня ситуация в России

rus.postimees.ee
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Алар Карис.
Алар Карис. Фото: Henry Nicholls

По инициативе президента Алара Кариса во вторник, 27 июня, состоится заседание совета по государственной обороне, на котором будут обсуждаться вопросы, связанные с ситуацией в России и предстоящим саммитом НАТО.

Совет по гособороне является консультативным органом при президенте Эстонии и его заседания проводятся в соответствии с необходимостью.

В его состав входят спикер Рийгикогу, премьер-министр, председатель парламентских комиссий по гособороне и иностранным делам, министр иностранных дел, министр обороны, министр финансов, министр внутренних дел, министр юстиции, министр экономики и инфраструктуры, а также командующий Силами обороны.

Совет обсуждает и высказывает свое мнение по вопросам, имеющим важное значение для национальной обороны.

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