Алар Карис созывает совет по гособороне: на повестке дня ситуация в России

По инициативе президента Алара Кариса во вторник, 27 июня, состоится заседание совета по государственной обороне, на котором будут обсуждаться вопросы, связанные с ситуацией в России и предстоящим саммитом НАТО.
Совет по гособороне является консультативным органом при президенте Эстонии и его заседания проводятся в соответствии с необходимостью.
В его состав входят спикер Рийгикогу, премьер-министр, председатель парламентских комиссий по гособороне и иностранным делам, министр иностранных дел, министр обороны, министр финансов, министр внутренних дел, министр юстиции, министр экономики и инфраструктуры, а также командующий Силами обороны.
Совет обсуждает и высказывает свое мнение по вопросам, имеющим важное значение для национальной обороны.