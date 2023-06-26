Алар Карис созывает совет по гособороне: на повестке дня ситуация в России

Совет по гособороне является консультативным органом при президенте Эстонии и его заседания проводятся в соответствии с необходимостью.

В его состав входят спикер Рийгикогу, премьер-министр, председатель парламентских комиссий по гособороне и иностранным делам, министр иностранных дел, министр обороны, министр финансов, министр внутренних дел, министр юстиции, министр экономики и инфраструктуры, а также командующий Силами обороны.