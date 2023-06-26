Результат проверки: несколько эстонских гостиниц «нарисовали» себе звезды

В общей сложности на соответствие требованиям были проверены сайты 27 гостиниц, двух мотелей, девяти хостелей, двух гостевых квартир, двух гостевых домов и восьми домов отдыха.

TTJA проверял, опубликовало ли предприятие размещения на своем сайте правильную и достаточную информацию о компании, а также информацию о ценах и условиях бронирования жилья.

Из 50 проверенных веб-сайтов в 14 случаях отсутствовало фирменное наименование предприятия, предоставляющего услуги размещения, и в 1 случае - не было контактных данных.

Четыре из 27 гостиниц указали себя в качестве гостиниц по системе присвоения звезд, хотя звезды им присвоены не были.

В 20 случаях опубликованная информация о ценах была недостаточно четкой и понятной. Информация о цене должна давать представление об общей стоимости услуги размещения в разных случаях и условиях, в зависимости от того, когда, какой тип номера и на сколько человек потребитель хочет забронировать.