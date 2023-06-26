Почему светлячки светятся? Объясняет энтомолог

Энтомолог Эстонского музея природы Уно Роозилехт объясняет, что светлячков или ивановских червячков в Эстонии можно увидеть с середины июня до середины июля, и внешность ивановского червячка является различительной особенностью между полами.

Самец ивановского червячка имеет типичную для жука форму тела, в то время как самка по своей форме напоминает гусеницу, личинку или маленького червячка. Отсюда и народное название «ивановский червячок», по-эстонски - jaaniuss. Самка ивановского червячка двигается очень мало и вообще не летает, поэтому она привлекает самца сигналом света. Светятся только самки ивановских червячков.

«У самки развился светящийся орган из жировой ткани. Светящееся явление вызывается при окислении люциферина. Эта реакция имеет очень высокую эффективность: 98% выделяемой энергии превращается в свет, всего 2% в тепло», - объясняет Роозилехт.

Светящаяся самка ивановского червячка особенно хорошо видна ночью, тогда как летающих самцов ночью заметить и найти. «Летающему самцу светляка легко найти самку по светящейся точке», - говорит он.