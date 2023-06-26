Пенсия по потере кормильца: министерство планирует важные изменения

«Этот шаг устранит существующее неравенство в получении пенсии в связи с потерей кормильца, пособие будет покрывать не менее половины средних расходов на содержание ребенка», - добавила министр социальной защиты.

Альтернативным вариантом в проекте предложения выступает возможность повышения возрастного ценза для получения вышеозначенной пенсии до 21 года, что соответствовало бы родительской ответственности за содержание ребенка и возрастному цензу для выплаты алиментов. Это означает, что обучающиеся в учебных заведениях молодые люди в возрасте 21-23 лет, многие из которых уже работают, больше не будут получать государственное пособие в случае потери одного из родителей. В 2021 году 793 молодых человека в возрасте 21-23 лет получали пенсию по потере кормильца, что составляет 12% от всех детей, получающих пенсию по потере кормильца

Разработка нового закона также положит конец назначению новых пенсий по потере кормильца лицам старше 24 лет. Лица, которым уже назначена пенсия по потере кормильца, будут получать ее на прежних основаниях.

По состоянию на май 2022 года пенсию по потере кормильца получали 6404 детей и молодых людей, то есть примерно 2% населения того же возраста. В возрастной группе 24+ в 2022 году этот показатель составил 111 человек, то есть 1,7% от всех получателей вышеозначенной пенсии.