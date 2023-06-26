Считаем чужие деньги: сколько зарабатывает действующая чемпионка мира Кристин Таттар?

30-летняя уроженка Пярну сумела пройти три круга со 175 бросками, что дало ей преимущество в счете -17. За Таттар следуют Мисси Гэннон (-11), Дженнифер Аллен (-7), Стэйси Роунсли (-7) и Мэйси Веледиаз (-7).

Призовой фонд турнира Де-Мойн был больше обычного. Таттар заработала за седьмой триумф сезона 12 250 долларов США.

Спортсменка, входящая в состав олимпийской сборной Эстонии, заработала за первое место большую сумму лишь на финальном этапе профессионального турнира, который проходил в прошлом году – тогда он принес ей 35 000 долларов. «Цена» прошлогоднего титула чемпионки мира составила 11 000 долларов.

По данным Федерации диск-гольфа (PDGA) Таттар на протяжении своей карьеры заработала почти 193 000 долларов. В 2021 году она заключила контракт с крупнейшим производителем дисков, компанией Latitude, сроком на четыре года, который принес эстонке еще 500 000 долларов.