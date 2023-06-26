Считаем чужие деньги: сколько зарабатывает действующая чемпионка мира Кристин Таттар?

Профессиональный тур по диск-гольфу продолжился в Де-Мойне (США), где действующая чемпионка мира Кристин Таттар выиграла у 45 соперников.
30-летняя уроженка Пярну сумела пройти три круга со 175 бросками, что дало ей преимущество в счете -17. За Таттар следуют Мисси Гэннон (-11), Дженнифер Аллен (-7), Стэйси Роунсли (-7) и Мэйси Веледиаз (-7).
Призовой фонд турнира Де-Мойн был больше обычного. Таттар заработала за седьмой триумф сезона 12 250 долларов США.
Спортсменка, входящая в состав олимпийской сборной Эстонии, заработала за первое место большую сумму лишь на финальном этапе профессионального турнира, который проходил в прошлом году – тогда он принес ей 35 000 долларов. «Цена» прошлогоднего титула чемпионки мира составила 11 000 долларов.
По данным Федерации диск-гольфа (PDGA) Таттар на протяжении своей карьеры заработала почти 193 000 долларов. В 2021 году она заключила контракт с крупнейшим производителем дисков, компанией Latitude, сроком на четыре года, который принес эстонке еще 500 000 долларов.
Кристин Таттар является уверенным лидером профессионального турнира – у нее 933,5 очка. За ней следуют Гэннон (719), Элла Хансен (690) и Катрина Аллен (689,25).