ВАДИМ ШТЕПА ⟩ Проблема в пропаганде, а не в истории

По большому счету, можно согласиться. Но ведь, с другой стороны, имперское сознание британцев или испанцев имеет не менее длинную историю. Однако никому из них сегодня не придет в голову возвращать независимые страны Северной и Южной Америки в «родную гавань», к подчинению имперским метрополиям.

Так что дело, по-моему, не в давней истории, а в чем-то другом, в событиях обозримого периода нашей жизни. В 1991 году я учился на журфаке МГУ и вместе с сокурсниками участвовал в январском, едва ли не миллионном митинге за свободу Литвы на Манежной площади. Митинг, напомню, состоялся по следам трагических событий в Вильнюсе, когда советские войска попытались удержать республику в империи. Именно это массовое событие у стен Кремля заставило президента СССР Михаила Горбачева отказаться от всяких попыток силового воздействия на республики и перейти к сугубо договорным отношениям.

Думаю, большинство участников этого митинга живы, хотя и, мягко говоря, повзрослели. Но что же случилось с ними за 30 лет, если они теперь поддерживают имперскую войну с Украиной? Как могла произойти такая идейная метаморфоза?

Конечно, нельзя отвечать «за всех». Многие россияне в 2022 году выходили на антивоенные протесты, но все же не в таком гигантском количестве, как в январе 1991-го. Тогда получается, большинство поддерживает «специальную военную операцию»?