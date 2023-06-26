Каллас: несмотря на то, что Пригожин остановился, восточная граница остается под усиленной охраной

«Могу заверить, что для Эстонии нет никакой угрозы от того, что происходит в России. Мы постоянно следим за ситуацией и обмениваемся информацией с нашими союзниками и партнерами, потому что Россия остается непредсказуемой, и, хотя Пригожин остановился, ситуация и ее долгосрочные последствия вызывают много вопросов. По этой причине наша восточная граница остается усиленно охраняемой, и мы советуем жителям Эстонии не ездить в Россию», - сказала премьер-министр Кая Каллас.

По словам премьер-министра, влияние происходящего на войну в Украине будет видно только спустя некоторое время. «С нашей точки зрения, самое главное, чтобы в центре внимания международного сообщества оставалась победа Украины и продолжалась поддержка украинцев до тех пор, пока они не победят агрессора», - подчеркнула она.

В субботу Каллас встретилась с министрами и представителями наиболее тесно вовлеченных органов власти. В тот же день она также встретилась со своими коллегами из Латвии, Литвы, Финляндии, Швеции, Польши и Бельгии, с которыми продолжается координация действий.