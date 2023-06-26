Покупку жилья и машины придется отложить: шестимесячный Euribor снова вырос

Показатель межбанковского финансового рынка Euribor связан со ставкой по депозитам Европейского центробанка (ЕЦБ).

Совет Европейского центрального банка на своем заседании 15 июня повысил все три ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) по итогам заседания. Как говорится в сообщении совета ЕЦБ, базовая процентная ставка по кредитам увеличена до 4%, ставка по депозитам - до 3,5%, ставка по маржинальным кредитам - до 4,25%. Решение совпало с прогнозами аналитиков и участников рынка.

Инфляция в еврозоне замедляется, но ЕЦБ по-прежнему ожидает, что она будет оставаться «слишком высокой слишком долго», говорится в сообщении регулятора, опубликованном по итогам заседания.

Индикаторы базовой инфляции в еврозоне остаются высокими, хотя уже видны сигналы ослабления некоторых из них, отмечают в ЕЦБ.

Эксперты Центробанка повысили прогнозы для темпов роста потребительских цен без учета продуктов питания и энергоносителей на текущий и следующий годы соответственно до 5,1% с 4,6% и до 3% с 2,5%, отметив, что сильный рынок труда может замедлить ослабление инфляции.

Ранее принятые европейским ЦБ решения постепенно начинают оказывать влияние на экономику: стоимость заимствования существенно увеличилась, а темпы роста кредитования замедляются, говорится в сообщении регулятора.

«Ужесточение финансовых условий является ключевой причиной ожидаемого замедления инфляции, поскольку этот фактор все больше сдерживает спрос в экономике», - отметили в совете ЕЦБ.

«Будущие решения совета управляющих обеспечат доведение ставок до уровней, которые позволят ограничить экономическую активность в достаточной мере для своевременного возврата инфляции к среднесрочному целевому показателю ЕЦБ в 2% и его сохранения на этом уровне», - говорится в пресс-релизе.

Дальнейшие решения Центробанка будут зависеть от поступающих статданных и прогнозов инфляции.

ЕЦБ подтвердил 15 июня, что прекратит реинвестировать поступления от облигаций, погашаемых в рамках программы выкупа активов (APP), в июле. При этом средства от погашения бондов в рамках другой программы, PEPP, будут реинвестироваться как минимум до конца 2024 года.