Правительство обсуждает введение чрезвычайного положения из-за засухи

«Одна из проблем заключается в том, что у фермеров нет урожая из-за продолжительной засухи», - сказал Хамбруг. Также, по его словам, фермеры взяли на себя обязательства для получения пособий Департамента сельскохозяйственных регистров и информации (PRIA), выполнить которые сейчас невозможно. «Однако в сложившейся ситуации PRIA не может оставить без санкций фермеров, не выполнивших свои обязательства - для этого необходимо объявить чрезвычайное положение», - сказал он.

По словам Хамбурга, многие требования PRIA носят условный характер, и их необходимо выполнить, чтобы вообще получать какие-либо пособия. «По худшему сценарию фермеры могут лишиться значительной части своих субсидий из-за невыполнения прописанных требований, - добавил он. - Объявление чрезвычайного положения сейчас является ключевым вопросом в этом смысле».

«Еще один аспект - нехватка кормов для животных, - сказал глава союза хуторян. - В то же время экспорт кормов из Эстонии с каждым годом увеличивается: в прошлом году из Эстонии было экспортировано около 300 000 тысяч тонн кормов, в том числе, например, в Иорданию и Саудовскую Аравию. В этом году объем этих договоров, вероятно, еще выше. Однако на данный момент вывозить нечего - поэтому невыполнение договоров сопровождается еще и договорными штрафами».

По словам Хамбурга, объявление чрезвычайного положения облегчит выход фермеров из международных договоров. «Это был бы аргумент в защиту фермеров, потому что погодные условия не позволили выполнить обязательства», - добавил он.