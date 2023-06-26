Молодежный праздник песни и танца изменит движение городского транспорта

«На этой неделе более 30 000 певцов и танцоров прибывают на места проведения Праздника – Центральный стадион "Калев" и Таллиннское Певческое поле, а в выходные к ним присоединятся десятки тысяч зрителей, – сказал руководитель организации движения Праздника песни и танца Янно Пильт. – Поэтому в течение праздничной недели движение транспорта будет временно ограничено как в центре города, так и вокруг Певческого поля, и стадиона "Калев"».

На улицах возле Центрального стадиона «Калев» движение временно ограничено уже с сегодняшнего дня, т.е. с 26 июня. Ограничения распространяются на улицы Выйстлусе, Стаадиони, Пюссироху, Херне и Тоонела-теэ. Проезд гарантирован только для жителей домов на закрытых участках улиц и транспортных средств со специальными разрешениями организаторов Праздника.

«Мы просим всех участников дорожного движения по всему Таллинну быть предельно внимательными, так как площадки для репетиций Праздника танца расположены по всей столице, а участники Праздника размещаются во многих школах Таллинна, а это означает, что по всему городу будет перемещаться множество детей, которые не привыкли к такому интенсивному движению», – добавил Пильт.

Также в дни Праздника – с пятницы по воскресенье – движение транспорта будет ограничено, чтобы у участников и зрителей Праздника были возможности для безопасного и слаженного передвижения.

«Призываем всех зрителей Праздника прибывать на него общественным транспортом или на легких персональных транспортных средствах (велосипеды и пр.). В выходные дни – т.е. во время проведения Праздника песни и танца – общественный транспорт работает бесплатно для всех пассажиров, а рядом с местами проведения Праздника есть множество велопарковок», – пояснил Пильт.

Парковка прокатных самокатов на Певческом поле и рядом с ним будет ограничена, ближайшие парковки для них находятся возле памятника Русалка и рядом с парковкой Орловского замка.

Подробнее об изменениях в дорожном движении и возможностях парковки можно узнать на сайте Ühisteenused.