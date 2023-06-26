Эстонские фехтовальщицы отлично начали Европейские игры

На Европейских играх стартовали женские соревнования по фехтованию. В основную таблицу на индивидуальном турнире попали все четыре представительницы Эстонии.
Турнир подгруппы:
Турнир подгруппы и Ирина Эмбрих, и Эрика Кирпу прошли с чистыми листами. Как и на прошедшем неделю назад турнире чемпионата Европы, они сумели одолеть всех шестерых соперниц. Таким образом, Эмбрих и Кирпу получили второй и четвертый посев на главный турнир и получили освобождение от первого тура.
В первом туре на дорожку не должна выходить и Нелли Дифферт. Первая шпажистка Эстонии хоть и признала в турнире подгруппы превосходство польки Камилы Питки, но затем победила оставшихся пятерых соперниц. В основной таблице у Дифферт девятый посев, то есть она стала последней, кто вошел в число тех, кто пропускает первый тур.
Самым сложным турнир подгруппы оказался для Кристины Кууск. Она победила трех конкуренток, но проиграла швейцарке Авроре Фавр и украинке Джоан Фейби Бежуре – ей пришлось доказывать свои возможности в первом туре - ее соперницей стала грузинка Анастасия Спаси.
Первый тур:
В первом туре на дорожку вышла лишь Кристина Кууск, против которой сражалась грузинка Анастасия Спаси. У серебряной медалистки индивидуального турнира чемпионата Европы 2018 года не возникло никаких проблем с победой над представительницей Грузии. Со счетом 15:11 Кууск вошла в число 32 лучших.
Во втором круге Кууск встретится с Эрикой Кирпу, которая в турнирах подгруппы записала себе только победы. Ирина Эмбрих встретится с венгеркой Дориной Виммер, а Нелли Дифферт - с немкой Александрой Элер.