Почти бесплатно! Таллинн организует для детей летние курсы плавания

Третье лето подряд Таллинн предлагает детям в возрасте от 7 до 10 лет возможность поучаствовать в летних занятиях плаванием. Уроки будут проходить в июле и августе в трех крупнейших городских бассейнах и предназначены как для новичков, так и для тех, кто хочет улучшить технику.
Курсы для детей от 7 до 10 лет продолжительностью один месяц пройдут в июле и августе в бассейнах Ыйсмяэ, Нымме и Сыле, с расписанием можно ознакомиться на этой странице. Обучение проходит в маленьких группах, до 12 человек. Стоимость участия – 25 евро на одного ребенка, необходима предварительная регистрация здесь.
Летние уроки плавания для детей – часть городской серии летних тренировок для детей и молодежи, которую организует Таллиннский департамент культуры и спорта в сотрудничестве с департаментом образования.