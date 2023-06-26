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Почти бесплатно! Таллинн организует для детей летние курсы плавания

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Бассейн. Иллюстративное фото
Бассейн. Иллюстративное фото Фото: Andrei Armiagov/Shutterstock

Третье лето подряд Таллинн предлагает детям в возрасте от 7 до 10 лет возможность поучаствовать в летних занятиях плаванием. Уроки будут проходить в июле и августе в трех крупнейших городских бассейнах и предназначены как для новичков, так и для тех, кто хочет улучшить технику.

Курсы для детей от 7 до 10 лет продолжительностью один месяц пройдут в июле и августе в бассейнах Ыйсмяэ, Нымме и Сыле, с расписанием можно ознакомиться на этой странице. Обучение проходит в маленьких группах, до 12 человек. Стоимость участия – 25 евро на одного ребенка, необходима предварительная регистрация здесь.

Летние уроки плавания для детей – часть городской серии летних тренировок для детей и молодежи, которую организует Таллиннский департамент культуры и спорта в сотрудничестве с департаментом образования.

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