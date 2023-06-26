Почти бесплатно! Таллинн организует для детей летние курсы плавания

Курсы для детей от 7 до 10 лет продолжительностью один месяц пройдут в июле и августе в бассейнах Ыйсмяэ, Нымме и Сыле, с расписанием можно ознакомиться на этой странице. Обучение проходит в маленьких группах, до 12 человек. Стоимость участия – 25 евро на одного ребенка, необходима предварительная регистрация здесь.