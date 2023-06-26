ИССЛЕДОВАНИЕ ⟩ Эстонские мелкие предприниматели с трудом держатся на плаву, их оптимизм угасает

Исследование, основанное на качественных и количественных данных, собранных банком Finora в период с марта по июнь, показывает, что по сравнению с тем, что было полгода назад, оценки малого бизнеса относительно ближайшего будущего стали более негативными, а рисков стараются избегать.

«Еще весной и зимой смотрели на вещи скорее оптимистично, хотя и признавали, что война в Украине и другие кризисы усложнили обстановку. Однако сегодня мы видим, что в первую очередь речь идет об управлении рисками - инвестиции приостановлены, а главной целью стало снижение постоянных затрат», - отметила менеджер по кредитам банка Finora Аноли Гильден.

Она отметила, что в последнее время значительно возросли опасения, что крупные клиенты могут не оплатить счета. Это, в свою очередь, может означать перекрытие кислорода для малого бизнеса. «Все чаще этот риск смягчают с помощью факторинга, обращая внимание на то, что крупные компании с большей вероятностью выполнят свои обязательства перед банком, чем выплатят долг малому бизнесу», - продолжила Гильден.

По ее словам, говоря о планах на ближайшее будущее, только 21 процент опрошенных компаний упомянули рост оборота, рынков или прибыльности.