ИССЛЕДОВАНИЕ ⟩ Эстонские мелкие предприниматели с трудом держатся на плаву, их оптимизм угасает

Согласно недавнему анализу банка Finora, финансирующего малые и средние предприятия, вследствие снижения внешнего спроса и неопределенности среди местных клиентов оптимизм мелких предпринимателей Эстонии резко убавился. Многие сконцентрировались на сокращении расходов: лишь каждое пятое предприятие планирует развитие, в то время как все остальные опасаются нарушения договоров со стороны крупных клиентов.
Исследование, основанное на качественных и количественных данных, собранных банком Finora в период с марта по июнь, показывает, что по сравнению с тем, что было полгода назад, оценки малого бизнеса относительно ближайшего будущего стали более негативными, а рисков стараются избегать.
«Еще весной и зимой смотрели на вещи скорее оптимистично, хотя и признавали, что война в Украине и другие кризисы усложнили обстановку. Однако сегодня мы видим, что в первую очередь речь идет об управлении рисками - инвестиции приостановлены, а главной целью стало снижение постоянных затрат», - отметила менеджер по кредитам банка Finora Аноли Гильден.
Она отметила, что в последнее время значительно возросли опасения, что крупные клиенты могут не оплатить счета. Это, в свою очередь, может означать перекрытие кислорода для малого бизнеса. «Все чаще этот риск смягчают с помощью факторинга, обращая внимание на то, что крупные компании с большей вероятностью выполнят свои обязательства перед банком, чем выплатят долг малому бизнесу», - продолжила Гильден.
По ее словам, говоря о планах на ближайшее будущее, только 21 процент опрошенных компаний упомянули рост оборота, рынков или прибыльности.
«Одна из стратегий сейчас, похоже, заключается в том, чтобы избегать долгосрочных обязательств и искать более крупные, но краткосрочные проекты, для которых привлекаются также и внешние средства из-за их масштаба. Для компаний с планами роста при условии появившейся возможности скорость привлечения средств важнее процентной ставки», - сказала менеджер по кредитам.
Тем не менее, Аноли Гильден говорит, что результаты проведенного опроса соответствуют ожиданиям, учитывая экономическую ситуацию. Если принять во внимание другие данные, ситуация варьируется от сектора к сектору, и, к счастью, есть компании, в случае которых нет причин для излишнего беспокойства.
«В настоящее время снижение рисков вполне разумно. Наоборот, обеспокоенность могла бы вызвать неоправданная рискованность. Этот опрос подтверждает то, о чем свидетельствуют и большие данные за последние пять лет в Эстонии: в кризисные времена наиболее успешными в целом оказываются прежде всего средние предприятия», - продолжила эксперт банка Finora.
В то же время Гильден отметила, что поскольку малые и средние предприятия являются работодателями большинства жителей Эстонии, важно внимательно следить за их работой и создавать для них возможности, пока экономика не восстановится. Согласно недавнему прогнозу Банка Эстонии, это произойдет примерно через год.
«Предприниматели должны выдержать последний виток сложного периода. Именно здесь государство и банки должны сотрудничать. Важный шаг сделала, например, компания Kredex, расширившая возможности гарантий финансирования бизнеса. И мы видим, что ее популярность неуклонно растет. Однако банки должны продолжать быстро реагировать на запросы. Коррекция рынка неизбежна, но именно так можно обеспечить использование возможностей роста», - подытожила менеджер по кредитам банка Finora.