Продавец: килограмм эстонской клубники не будет стоит меньше пяти евро

На пайдеском рынке клубнику можно было найти у двух продавцов. Цены были идентичными.

На рынке можно найти эстонские горох, картофель, огурцы и клубнику. Цены за килограмм: 7,50 евро, 3 евро, 4,50 евро и от 6 до 6,50 евро.