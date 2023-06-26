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Продавец: килограмм эстонской клубники не будет стоит меньше пяти евро

, летний репортер
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Фото: Dmitri Kotjuh

Ночные заморозки в этом году и нынешняя волна жары подняли рыночные цены на клубнику до небес.

На пайдеском рынке клубнику можно было найти у двух продавцов. Цены были идентичными.

На рынке можно найти эстонские горох, картофель, огурцы и клубнику. Цены за килограмм: 7,50 евро, 3 евро, 4,50 евро и от 6 до 6,50 евро.

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