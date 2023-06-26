Продавец: килограмм эстонской клубники не будет стоит меньше пяти евро

Rus.Postimees.eeЭстонияДля подписчиковПродавец: килограмм эстонской клубники не будет стоит меньше пяти евроЭгерт Нинеп, летний репортер26 июня 2023, 16:03Facebook TwitterComments Фото: Dmitri KotjuhНочные заморозки в этом году и нынешняя волна жары подняли рыночные цены на клубнику до небес.На пайдеском рынке клубнику можно было найти у двух продавцов. Цены были идентичными.На рынке можно найти эстонские горох, картофель, огурцы и клубнику. Цены за килограмм: 7,50 евро, 3 евро, 4,50 евро и от 6 до 6,50 евро.Facebook TwitterComments Ключевые слова заморозкипродавецценыклубникажара Pекомендуем