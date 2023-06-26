Движение поездов Elron на линии Таллинн-Тарту восстановлено

В 17:15 предприятие Eesti Raudtee сообщило, что техническая неисправность на станции Йыгева устранена, и поезда линии Таллинн-Тарту снова могут двигаться в своем обычном ритме. «Поскольку все движение в направлении Тарту из Тапа было ограничено, возможны задержки до конца сегодняшнего дня», - сказал пресс-секретарь Elron Кристо Мяэ. - Приносим извинения пассажирам за неудобства».

Поезда Тарту-Валга (отправление в 17:29), Тарту-Койдула (отправление в 17:31) и Тарту-Таллинн (отправление в 16:39) задерживаются до 45 минут. Нарвский поезд, отправляющийся из Таллинна в 18:59, может задержаться до 15 минут. Остальные поезда ходят по расписанию.

Дополнительную информацию можно найти на сайте Elron или запросить бесплатную информацию о поездах по телефону 616 0245. Более подробную информацию о сбоях связи в инфраструктуре можно получить в Eesti Raudtee AS.