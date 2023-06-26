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ТЕХНИЧЕСКИЕ НЕПОЛАДКИ ⟩ Нарушено пассажирское железнодорожное сообщение между Таллинном и Тарту

rus.postimees.ee
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Поезд Elron.
Поезд Elron. Фото: Elmo Riig

Пассажирское железнодорожное сообщение между Таллинном и Тарту нарушено из-за сбоев в инфраструктуре. Пассажирские поезда, проходящие через Йыгева, могут опаздывать.

AS Eesti Raudtee сообщило о технической неисправности на станции Йыгева, из-за которой пассажирские поезда, курсирующие между Таллинном и Тарту, могут задерживаться.

Оперативную информацию об изменении расписания можно получить на сайте Elron или по телефону 616 0245. Более подробную информацию о сбоях связи в инфраструктуре можно получить в AS Eesti Raudtee.

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