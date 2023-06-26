ТЕХНИЧЕСКИЕ НЕПОЛАДКИ ⟩ Нарушено пассажирское железнодорожное сообщение между Таллинном и Тарту

AS Eesti Raudtee сообщило о технической неисправности на станции Йыгева, из-за которой пассажирские поезда, курсирующие между Таллинном и Тарту, могут задерживаться.

Оперативную информацию об изменении расписания можно получить на сайте Elron или по телефону 616 0245. Более подробную информацию о сбоях связи в инфраструктуре можно получить в AS Eesti Raudtee.