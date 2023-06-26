Кубик Рубика на борту погибшего «Титана»: мать Сулемана Дауда рассказала о погибших сыне и муже

Мать и жена погибших Сулемана и Шахзады Даудов, Кристин, рассказала Би-би-си о том, как и отец, и сын, мечтали спуститься к затонувшему «Титанику»

К месту погружения отправилась вся семья, но Кристин с дочерью остались на борту «Полярного принца»: погружаться собирались только Сулеман и Шахзада. И отец, и сын были в полном восторге от предстоящего приключения.

Первый раз погружение планировалось еще до пандемии, но тогда Сулемана на борт батискафа не взяли, поскольку существовал запрет на участие в экспедиции детей младше 18 лет. Компанию Шахзаду должна была составить сама Кристин.

Однако Covid-19 нарушил эти планы и отложил погружение на несколько лет, за которые Сулеман достиг разрешенного возраста, и его мать с готовностью уступила ему свое место.

Кристин обняла мужа и сына и стала вместе с дочерью Алиной ждать их возвращения.

«Я была очень рада за них, потому что они оба действительно ждали этого погружения на протяжении довольно долгого времени», — сказала она.

Батискаф Титан на поверхности моря. Фото: PA Media

Поначалу, когда им сказали, что связь с батискафом пропала, они и не думали, что произошла катастрофа. Тем более, что команда «Полярного принца» уверила их, что в этом нет ничего страшного, что такие неполадки случаются, и что есть масса способов, которыми подводный аппарат можно поднять на поверхность, даже если какое-то оборудование отказало.