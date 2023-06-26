Пошутил? Экс-глава КаПо заказал гостям своей прощальной вечеринки подарочные карты Estravel

На приеме, организованном по случаю отставки генерального директора Департамента полиции безопасности (КаПо) Арнольда Синисалу, собралась вся политическая элита Эстонии.
Синисалу, который десять лет занимал должность гендиректора КаПо, устроил прием по случаю своей отставки в новом здании Департамента полиции безопасности. Условно это мероприятие можно считать вечеринкой по случаю открытия нового здания. Здание на Тоомпуйестеэ, построенное за главным корпусом и стоившее 50 миллионов евро, окончательно все-таки не готово. Прием можно организовать, но переезжать пока рано. Поскольку речь идет об учреждении с повышенными мерами безопасности, Синисалу не позволил гостям ознакомится с новым зданием. Можно было пользоваться лишь двумя-тремя помещениями.
Наверное, на этом мероприятии собралось самое большое число людей с допуском к государственной тайне и знаниями в области безопасности, чем когда-либо ранее. Присутствовала большая часть политической элиты Эстонии. С речами выступили премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ), экс-президент Тоомас Хендрик Ильвес, министр обороны Ханно Певкур (Партия реформ), председатель Государственного суда Виллу Кыве и многие другие. На вечеринке можно было также наблюдать многих членов Рийгикогу.
Несмотря на то, что вся элита безопасности и политики собралась вместе на несколько часов, серьезных политических разговоров не велось. Все-таки это была прощальная вечеринка, на которой звучали слова благодарности и смешные истории. В приглашениях на мероприятие Синисалу указал, что будет рад, если каждый принесет с собой добрые воспоминания. Если что-то и смутило гостей, так это приписка на пригласительном, что хозяину праздника можно дарить подарочные карточки Estravel. Одни сочли, что это шутка, а другие и правда решили, что Синисалу рассчитывает на определенный подарок.
Однако в основном приносили традиционные дары: книги, алкоголь или что-то символическое. Каллас подарила книгу, Певкур – заявление о вступлении в Кайтселийт, а глава Сил обороны Мартин Херем – каску.