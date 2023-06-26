Пошутил? Экс-глава КаПо заказал гостям своей прощальной вечеринки подарочные карты Estravel

Синисалу, который десять лет занимал должность гендиректора КаПо, устроил прием по случаю своей отставки в новом здании Департамента полиции безопасности. Условно это мероприятие можно считать вечеринкой по случаю открытия нового здания. Здание на Тоомпуйестеэ, построенное за главным корпусом и стоившее 50 миллионов евро, окончательно все-таки не готово. Прием можно организовать, но переезжать пока рано. Поскольку речь идет об учреждении с повышенными мерами безопасности, Синисалу не позволил гостям ознакомится с новым зданием. Можно было пользоваться лишь двумя-тремя помещениями.

Наверное, на этом мероприятии собралось самое большое число людей с допуском к государственной тайне и знаниями в области безопасности, чем когда-либо ранее. Присутствовала большая часть политической элиты Эстонии. С речами выступили премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ), экс-президент Тоомас Хендрик Ильвес, министр обороны Ханно Певкур (Партия реформ), председатель Государственного суда Виллу Кыве и многие другие. На вечеринке можно было также наблюдать многих членов Рийгикогу.

Несмотря на то, что вся элита безопасности и политики собралась вместе на несколько часов, серьезных политических разговоров не велось. Все-таки это была прощальная вечеринка, на которой звучали слова благодарности и смешные истории. В приглашениях на мероприятие Синисалу указал, что будет рад, если каждый принесет с собой добрые воспоминания. Если что-то и смутило гостей, так это приписка на пригласительном, что хозяину праздника можно дарить подарочные карточки Estravel. Одни сочли, что это шутка, а другие и правда решили, что Синисалу рассчитывает на определенный подарок.